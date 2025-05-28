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منوعات
12 مصابًا في حادث سير مروّع على أحد أخطر الطرق بمصر
Lebanon 24
28-05-2025
|
15:30
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أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية الصحراوي في مصر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى. (اليوم السابع)
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