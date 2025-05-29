حظ استثنائي.. مهاجر في دبي فاز مرتين بجائزة الياناصيب!

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في قصة تكاد تُصنف ضمن النوادر، فاز المهاجر بول مافيلي، المقيم في دبي منذ 38 عامًا، بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أميركي في سحب "مليونير الألفية" من سوق دبي الحرة – وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عقد، ما أثار دهشة المتابعين وأعاد الأمل لمحبي الحظ والمفاجآت.في السحب رقم 503 الذي أُجري في 27 أيار، أعلن الحساب الرسمي لسوق دبي الحرة على إنستغرام عن فوز مافيلي، مشرف الموقع البالغ من العمر 60 عامًا، الذي سبق له الفوز بالجائزة نفسها في عام 2016.وكتبت سوق دبي الحرة: "لحظة مليونير أخرى! تهانينا الحارة للسيد مافيلي من لفوزه بمليون الثاني معنا!"لم يكن مافيلي بمفرده في هذا الإنجاز، فقد اشترى التذكرة رقم 3532 عبر الإنترنت بتاريخ 19 أيار بمشاركة 17 صديقًا، تمامًا كما فعل في فوزه الأول، حين تقاسم الجائزة مع تسعة من أصدقائه. يقول مافيلي لصحيفة :ة"أنا ممتن للغاية لسوق دبي الحرة على هذا الفوز الثاني، وأشكر أصدقائي الذين كانوا جزءًا من هذه الرحلة."منذ إطلاقه عام 1999، اعتاد مافيلي المشاركة في السحب دوريًا، وتعاون مرارًا مع أصدقائه لجمع ثمن التذكرة البالغ 1000 درهم إماراتي (حوالي 22700 روبية هندية). ويُجري يانصيب "مليونير الألفية" مرتين شهريًا، ويقتصر كل سحب على 5000 تذكرة فقط، ما يعزز فرص الفوز النادرة لكن الممكنة.ما إن أُعلن عن فوز مافيلي حتى انهالت التعليقات على وسائل التواصل، بين مباركات صادقة وسخرية طريفة من "الحظ الهندي" الذي لا يُهزم، حيث كتب أحدهم: "تهانينا! أريد أن أتعلم سر الحظ الهندي!"،بينما علّق آخر: "إنفاق 1000 درهم على تذكرة ليس سهلاً، لكنه أثمر!". (news18)