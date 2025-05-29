تصادم عنيف في مصر يُخلّف 11 إصابة

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أصيب 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بمحافظة الشرقية في مصر، وتم نقل المصابين إلى لتلقي الإسعافات اللازمة.وكانت بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من المركزي بوصول 11 شخصا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.