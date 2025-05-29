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تصادم عنيف في مصر يُخلّف 11 إصابة

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:00
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أصيب 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بمحافظة الشرقية في مصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول 11 شخصا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
(اليوم السابع)
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