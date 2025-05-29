بالصور.. مأساة ثلاثينية بسبب حقنة تنحيف شهيرة

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أطلقت سيدة بريطانية تحذيراً شديد اللهجة بشأن مخاطر حقن إنقاص الوزن المنتشرة، بعد أن كادت تفقد حياتها بسبب استخدام دواء "مونغارو".تشابمان، البالغة من العمر 34 عاماً من ، كانت قد بدأت باستخدام الحقن بهدف فقدان الوزن، وحققت بالفعل نتائج لافتة بخسارة نحو 26 كيلوغراماً خلال أربعة أشهر. غير أن رحلة التحوّل الجسدي سرعان ما تحوّلت إلى أزمة صحية مروعة، بحسب ما نقلته صحيفة ميل.في البداية، بدأت إيمي تعاني من انخفاض حاد في الطاقة وتراجع شديد في الشهية، حتى أصبحت تتناول الطعام مرتين أو ثلاثاً فقط في الأسبوع. وتقول: "كنت أمشي بضع خطوات وأتوقف، ثم لم أعد أستطيع الوقوف على الإطلاق... بدأت أتقيأ باستمرار، إلى أن وصلت لمرحلة كنت أتقيأ فيها دماً أكثر من 50 مرة في اليوم".ونُقلت إيمي إلى قسم الطوارئ في مستشفى وينشستر، حيث كشفت الفحوص عن وجود ثقب خطير في المريء تسبب في تسرب الهواء إلى منطقة القلب والرئتين، ما أدى لانخفاض حاد في ضغط ونقص شديد في البوتاسيوم، استدعى إدخالها فوراً إلى العناية المركزة.وتصف إيمي ما مرت به قائلة: "قيل لي إن حالتي قد تؤدي إلى الوفاة، وربما كنت سأحتاج إلى زراعة كبد... شعرت وكأني أعيش كابوساً". وخلال فترة العلاج، فقدت غالبية شعرها وعانت من تدهور نفسي وجسدي شديد، قبل أن تتحسن حالتها تدريجياً بعد أسبوعين من الرعاية المكثفة. (24)