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منوعات
جريمة مأسوية.. أب قتل ابنته ثم انتحر
Lebanon 24
30-05-2025
|
01:13
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في حادثة مأسوية هزّت ولاية
جورجيا
الأميركية، عُثر يوم الثلاثاء على الطفلة إميلي جريس
مايو
، البالغة من العمر 9 سنوات، ووالدها
جيمس لي
مايو (37 عامًا)، مقتولين داخل سيارة متوقفة في حديقة بروكليت سيتي.
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وبحسب بيان صدر عن
مكتب التحقيقات في جورجيا
، تلقت الشرطة بلاغًا من أحد المواطنين حول "طفل غير مستجيب محبوس داخل سيارة". وعند وصول الضباط إلى المكان ودخولهم السيارة، وجدوا الطفلة جثة هامدة في المقعد الخلفي، وقد أصيبت على ما يبدو بطلق ناري. وفي المقعد الأمامي، عُثر على والدها متوفيًا أيضًا، وقد أصيب بطلق ناري يُشتبه بأنه أطلقه على نفسه، حيث وُجد مسدس في حجره.
التحقيقات لا تزال جارية، وتم إرسال الجثتين للتشريح لتحديد ملابسات الوفاة بدقة، ولم تؤكد السلطات حتى الآن ما إذا كانت الطفلة قُتلت بالسلاح نفسه الذي استخدمه والدها. (people)
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