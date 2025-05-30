Advertisement

منوعات

حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2025 | 01:45
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري شرطة مقاطعة سوفولك في نيويورك تحقيقًا في حادث غريب، عُثر خلاله على رجلين داخل شاحنة لجمع النفايات، أحدهما حي والآخر ميت، بعد أن تم تفريغ حاوية قمامة كانا بداخلها دون أن يُلاحظ وجودهما.
Advertisement

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، يُعتقد أن الرجلين كانا نائمين داخل الحاوية قبل أن تُفرغ في شاحنة النفايات في وقت مبكر من صباح الخميس 29 آذار، دون علم السائق بوجودهما. الشاحنة قطعت نحو خمسة أميال قبل أن تتوقف أمام مدرسة "ويليام تي روجرز" المتوسطة في منطقة كينغز بارك، حيث اكتشف أحد المارة وجود شخص في الجزء الخلفي منها عند حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

نُقل أحد الرجلين إلى مستشفى هنتنغتون وهو يعاني من إصابة في ساقه، فيما أُعلن عن وفاة الآخر في موقع الحادث.
 
وقد أكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على وجود شبهة جنائية، فيما يجري حاليًا تشريح جثة المتوفى لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات اعتقادها أن الرجل لم يكن ميتًا عند إدخاله إلى الشاحنة، ما يرجّح أن الوفاة وقعت خلال الرحلة. (people)
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة.. طفلان صغيران يشتبكان مع الشرطة وهذا ما حصل (صور)
lebanon 24
30/05/2025 10:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما حصل داخل نفق الأوزاعي
lebanon 24
30/05/2025 10:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة عائلة داخل مغسل للسيارات... هذا ما حصل مع اب وابنتيه! (فيديو)
lebanon 24
30/05/2025 10:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجر جسم غريب فيه... هذا ما حصل مع مواطن في الجنوب
lebanon 24
30/05/2025 10:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:26 | 2025-05-30
02:43 | 2025-05-30
01:13 | 2025-05-30
00:46 | 2025-05-30
00:00 | 2025-05-30
23:55 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24