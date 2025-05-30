حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)

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تجري في تحقيقًا في حادث غريب، عُثر خلاله على رجلين داخل شاحنة لجمع النفايات، أحدهما حي والآخر ميت، بعد أن تم تفريغ حاوية قمامة كانا بداخلها دون أن يُلاحظ وجودهما.وبحسب بيان صادر عن الشرطة، يُعتقد أن الرجلين كانا نائمين داخل الحاوية قبل أن تُفرغ في شاحنة النفايات في وقت مبكر من صباح الخميس 29 آذار، دون علم السائق بوجودهما. الشاحنة قطعت نحو خمسة أميال قبل أن تتوقف أمام مدرسة " تي روجرز" المتوسطة في منطقة كينغز بارك، حيث اكتشف أحد المارة وجود شخص في الجزء الخلفي منها عند حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.نُقل أحد الرجلين إلى وهو يعاني من إصابة في ساقه، فيما أُعلن عن وفاة الآخر في موقع الحادث.