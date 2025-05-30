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بالفيديو.. سفيرة أوروبية تجهز الكُشري المصري
Lebanon 24
30-05-2025
|
02:43
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ظهرت سفيرة إيرلندا في مصر نولا أوبراين، وهي تعدّ طبق الكشري التقليدي على
أنغام
الموسيقى الشعبية، من داخل أحد المطاعم الشهيرة في
القاهرة
.
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وشارك مغردون مشهد إعداد السفيرة للكشري عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الآلاف مع الفيديو، مشيدين بتواضع أوبراين وانغماسها في الثقافة المحلية.
واعتبر المغردون أن مثل هذه المبادرات تعكس وجهاً دبلوماسياً أكثر قرباً ودفئاً بين الشعوب، وأشاروا إلى أن هذا الحدث العفوي يركز على تعزيز التفاهم، والتواصل بين الثقافتين.
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