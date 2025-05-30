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منوعات
تعيين كلب "مسؤول السعادة الرئيسي" في شركة!
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:00
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أفادت صحيفة إنديان
إكسبريس
أن كلباً من نوع "
لابرادور
" أصبح "مسؤول السعادة
الرئيسي
" في شركة هندية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا عينت كلباً يدعى دنفر "مسؤول السعادة الرئيسي".
وأكدت الشركة أن الكلب سيساهم بفعالية في خلق جو ودود وإيجابي داخل فريق العمل.
وقد أصبح دنفر بالفعل عضوا أساسيا في الفريق، ولديه بطاقة عمل خاصة به، وبريد إلكتروني خاص بالعمل، وحتى جدول اجتماعات.
وتشمل مسؤولياته استقبال الموظفين صباحا، والمشاركة في فترات الراحة، وتهيئة بيئة عمل مريحة خلال أيام العمل المزدحمة، وعقد جلسات قهوة قصيرة غير رسمية.
واتضح للموظفين أن ظهور الكلب، زاد من البهجة والهدوء في المكتب. (روسيا اليوم)
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