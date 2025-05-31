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هو "بطل السوق".. عجل يزن طناً و200 كيلوغرام يتصدر سوق الأضاحي

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:00
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تم بيع أكبر أضحية لهذا العام، وهو عجل من نوع "سمنتال" يزن طناً و200 كيلوغرام في منطقة علي بي كوي التابعة لغازي عثمان باشا في إسطنبول، مقابل 420 ألف ليرة تركية.
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صاحب العجل، المربّي أردال قاوون، أكد أن هذا الحيوان هو "بطل السوق" لهذا العام، مشيراً إلى أنه للعام الثالث على التوالي ينجح في جلب أكبر الأضاحي. وأضاف أن نفس الشخص يشتري هذا العجل الضخم منذ 12 عاماً، قائلاً: "نأتي إلى السوق من أجل التجارة، ولكن أيضاً لنكون مفيدين للناس."

قاوون أوضح أن تربية هذا النوع من الأضاحي تستغرق نحو عامين ونصف، بدءاً من شرائه كعجل صغير وحتى بلوغه الوزن المطلوب. وقال: "نولي عناية خاصة بالحيوان طوال هذه المدة، ونختار سلالة السمنتال خصيصاً لهذا الغرض." وأضاف أنهم يجلبون هذه الأضاحي إلى السوق كل عام بشكل خاص، وغالباً ما يتم بيعها خلال وقت قصير.

وأشار قاوون إلى أن تربية الأضاحي تمر بمراحل دقيقة، حيث تُجرى فحوصات دم قبل 4 أشهر من طرحها في السوق، وتخضع الحظائر لإجراءات حجر صحي. كما نبّه إلى أن مصاريف النقل، والخيام، والعلف تضيف نحو 20 ألف ليرة إلى سعر الحيوان النهائي. (تركيا الآن)
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