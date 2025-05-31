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من أكبر قضايا الغش الغذائي.. لحوم خيول كانت معدة للتوزيع في الأسواق! (صورة)

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:00
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ضبطت فرق الأمن التركي في ولاية أضنة 2.5 طن من لحوم الخيول كانت معدّة للتوزيع في الأسواق، داخل منزل سكني بمنطقة يورغير، فيما عُثر على 4 خيول حيّة في حديقة المنزل كانت بانتظار الذبح.
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وداهمت فرق شعبة الاستخبارات التابعة لمديرية أمن أضنة منزلًا في حي بهجيليفلر بعد تلقيها بلاغًا يفيد بوجود عمليات ذبح غير قانونية للخيول. وتبيّن أن عمليات الذبح كانت تُنفّذ في قبو المنزل من قِبل المواطن "آدم ت." (48 عامًا) وابنه "يوسف جان ت.".

وخلال المداهمة، عثرت الشرطة على نحو 2.5 طن من لحوم الخيول المذبوحة، وقد جرى فصل رؤوسها عن الأجساد، في ما يبدو أنه تمهيد لطرحها في الأسواق على أنها لحوم صالحة للاستهلاك.
 
 
 

3 موقوفين والتحقيق يتوسع
وألقت الشرطة القبض على "يوسف جان ت." الذي أقرّ بملكيته للحوم، إضافة إلى "أنيل أحمد أ.” (20 عامًا) وشقيقه "رمضان أ.” (17 عامًا) بعد التأكد من مشاركتهم في الذبح. بينما تواصل الفرق الأمنية جهودها للقبض على "ودات ك." (19 عامًا) و"آدم ت." (17 عامًا) المشتبه بمشاركتهما في الجريمة. وتبيّن أن الأب "آدم ت." لم يكن موجودًا في المنزل لحظة المداهمة.

خيول حيّة في الحديقة وأوامر بالإتلاف

وفي تطور آخر، عُثر في حديقة المنزل على 4 خيول حيّة، بينها اثنان من المهور، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة لنقلها إلى مأوى آمن. كما سُلّمت اللحوم المضبوطة إلى البلدية تمهيدًا لإتلافها، بعد أخذ عينات من قِبل مديرية الزراعة للتحليل.(تركيا الآن)

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