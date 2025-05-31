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فضيحة على متن رحلة جوية.. مُضيف يرقص عارياً على ارتفاع 30 ألف قدم!

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:30
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تم العثور على مضيف طيران ضمن طاقم "الخطوط الجوية البريطانية" وهو يرقص عاريا في دورة مياه درجة الأعمال على ارتفاع 30 ألف قدم، في واقعة اعتبرتها الشركة "قضية أمنية".
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واشتبه أفراد الطاقم بعد العثور على المضيف الجوي بتعاطيه للمخدرات، قبل الحادثة، التي وقعت أثناء تقديمه وجبات الطعام على متن الطائرة، التي كانت على ارتفاع 30 ألف قدم، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن زملاء الطيار بحثوا عنه حين شعروا باختفائه المفاجئ، أثناء توزيعهم الطعام والمشروبات على متن الطائرة المزدحمة المتجهة إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من الولايات المتحدة.

وأصيب رئيس طاقم الضيافة بالذهول عندما عثر على المضيف عارياً تماماً ويتمايل داخل مرحاض مقصورة "كلوب وورلد" (درجة رجال الأعمال). 

على الفور تم إلباسه إحدى البيجامات المخصصة عادة لركاب الدرجة الأولى، ونقل بعدها إلى مقصورة الدرجة الأولى، حيث تم تثبيته بحزام الأمان إلى مقعد فاخر لبقية الرحلة، التي استغرقت 10 ساعات ونصف الساعة.

واضطر أفراد الطاقم الغاضبون إلى العمل طوال الرحلة من دون أي راحة لتغطية غيابه، فيما أُوقف المضيف عن العمل ريثما تُستكمل التحقيقات.

وقال أحد العمال: "نعتقد أن الرجل تناول حبوبا في الوقت الذي كان من المفترض أن يعمل فيه. إنه لأمرٌ استثنائي. كانت الطائرة تُحلّق على ارتفاع 37,000 قدم فوق المحيط الأطلسي، لكن هذا الرجل بدا أعلى من أي شخص آخر".

وأضاف: "بدلاً من أن يسأل الركاب (دجاج أم لحم؟)، كان يخلع ملابسه ويرقص في دورة المياه. مرّ وقت طويل قبل أن يعثر عليه زملاؤه، وكان فاقدا للوعي تماما".

وأبغلت إدارة الخطوط الجوية البريطانية الشرطة، معتبرة أن الأمر يتعلق بقضية أمنية، التي كانت في انتظار المضيف المنتشي عند هبوط طائرة الإيرباص (A380-800) ذات الطابقين، في الساعة 11 صباحا يوم الأحد الماضي، وألقت القبض عليه.

وتلقى المضيف رعاية طبية، ونُقل على كرسي متحرك من الطائرة التي كان على متنها حوالي 470 راكبا وطاقم الطائرة.(إرم نيوز)


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