زواج انتهى في أقل من 24 ساعة... هذا ما حلّ بالعريس!

روت امرأة أستراليية تُدعى كايلي قصتها المؤلمة، فقد كُتب لزواجها أن ينتهي في أقل من 24 ساعة، بعد أن اختفى زوجها فور انتهاء المراسم، وظهر، لاحقاً، أنه كان على علاقة غرامية مع قريبتها.





وأوضحت كايلي أنها كانت مرتبطة بزوجها 6 سنوات، وكانت تعيش حلم الارتباط الرسمي وسط حفل زفاف جميل وصور باهرة.

لكن الصدمة الكبرى حلّت مباشرة بعد انتهاء جلسة التصوير، حين اختفى العريس من الحفل دون سابق إنذار.

ولم تكن المفاجأة الأكبر لم تكن مجرد الهروب، بل ما اكتشفته لاحقاً. فالعريس لم يكن فقط متردداً أو خائفاً، بل كان يخونها مع ابنة عمتها، وهو يعيش معها الآن. هذا ما أكدته كايلي خلال حديثها، مشيرة إلى أنها قطعت علاقتها بكل من زوجها السابق وقريبتها.