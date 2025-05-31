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13 إصابة في حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا زراعيين بمصر

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:30
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أصيب 13 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة في مصر.
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة السادات اتجاه الإسكندرية.
أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
 
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