13 إصابة في حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا زراعيين بمصر

Advertisement

أصيب 13 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بنطاق بالبحيرة في مصر.تلقت بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي أمام مدخل اتجاه الإسكندرية.أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)