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مقتل رجل إثر نزاع عائلي على الميراث في مصر

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:00
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لقى شخص مصرعه خلال مشاجرة بسبب خلافات متعلقة بالميراث بمنطقة الهرم في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في منطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أصيب بطلق ناري، خلال مشاجرة مع آخر، بسبب خلاف متعلق بالميراث.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. (اليوم السابع)
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