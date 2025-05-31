مقتل رجل إثر نزاع عائلي على الميراث في مصر

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لقى شخص مصرعه خلال مشاجرة بسبب خلافات متعلقة بالميراث بمنطقة الهرم في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت للتحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن ، يفيد مقتل شخص في منطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أصيب بطلق ناري، خلال مشاجرة مع آخر، بسبب خلاف متعلق بالميراث.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. (اليوم السابع)