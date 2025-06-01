24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في شركة معروفة... كلب يتسلّم منصبًا رسميًا!
Lebanon 24
01-06-2025
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد أماكن العمل الصديقة للحيوانات الأليفة رواجًا متزايدًا حول العالم، إذ بدأت شركات عدة بتطبيق سياسات تسمح باصطحاب الحيوانات إلى المكاتب، لما لها من فوائد نفسية واجتماعية، مثل تخفيف التوتر، وتشجيع التفاعل بين الموظفين، ورفع المعنويات.
Advertisement
وفي خطوة لافتة ومبتكرة، أثارت شركة ناشئة في مدينة
حيدر
آباد
الهندية
تفاعلاً واسعًا، بعدما أعلنت توظيف كلب من نوع "
غولدن
ريتريفر" في منصب "رئيس قسم السعادة".
الشركة، التي تُدعى Harvesting Robotics والمتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الليزر لإزالة
الأعشاب الضارة
في الزراعة المستدامة، أعلنت عبر منشور طريف على "لينكد إن" انضمام الكلب "دنفر" إلى طاقم العمل.
وكتب المؤسس المشارك، راهول أريباكا، في المنشور: "تعرفوا على أحدث موظف لدينا، دنفر – رئيس السعادة. لا يبرمج، ولا يهتم، فقط يحضر يوميا، يسرق القلوب، وينشر
الطاقة الإيجابية
. وبالمناسبة، أصبحنا رسميا شركة صديقة للحيوانات الأليفة. أفضل قرار اتخذناه. وللعلم: لديه أفضل امتيازات في الشركة".
وسرعان ما لقي المنشور تفاعلًا واسعًا، محققًا أكثر من 11 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات التي أشادت بالفكرة، ووصفتها بأنها "الأجمل لهذا اليوم".
تؤكد الأبحاث الصادرة عن "معهد البحث في العلاقة بين الإنسان والحيوان" (HABRI) أن 87 بالمئة من الموظفين في بيئات عمل صديقة للحيوانات الأليفة يشعرون بولاء أكبر تجاه شركتهم، بينما أفاد 91 بالمئة منهم بأنهم يشعرون بمزيد من التفاعل والانخراط في العمل.
مواضيع ذات صلة
تعيين كلب "مسؤول السعادة الرئيسي" في شركة!
Lebanon 24
تعيين كلب "مسؤول السعادة الرئيسي" في شركة!
01/06/2025 19:01:53
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية برجا المُنتخب ماجد ترو يتسلم مهامه رسمياً
Lebanon 24
رئيس بلدية برجا المُنتخب ماجد ترو يتسلم مهامه رسمياً
01/06/2025 19:01:53
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية
Lebanon 24
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية
01/06/2025 19:01:53
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تسلم دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
Lebanon 24
عون تسلم دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
01/06/2025 19:01:53
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث سير مأساوي.. حافلة تنحرف وتودي بحياة 22 رياضيًا
Lebanon 24
حادث سير مأساوي.. حافلة تنحرف وتودي بحياة 22 رياضيًا
10:07 | 2025-06-01
01/06/2025 10:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة.. عروس تصل إلى عرسها بسيارة جنازة وتثير الجدل (صور)
Lebanon 24
حادثة غريبة.. عروس تصل إلى عرسها بسيارة جنازة وتثير الجدل (صور)
07:21 | 2025-06-01
01/06/2025 07:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وحيدًا في مدرسته... طالب يصرّ على تقديم الامتحانات رغم التوترات!
Lebanon 24
وحيدًا في مدرسته... طالب يصرّ على تقديم الامتحانات رغم التوترات!
05:20 | 2025-06-01
01/06/2025 05:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
Lebanon 24
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
03:04 | 2025-06-01
01/06/2025 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)
Lebanon 24
انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)
00:41 | 2025-06-01
01/06/2025 12:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
15:49 | 2025-05-31
31/05/2025 03:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
10:07 | 2025-06-01
حادث سير مأساوي.. حافلة تنحرف وتودي بحياة 22 رياضيًا
07:21 | 2025-06-01
حادثة غريبة.. عروس تصل إلى عرسها بسيارة جنازة وتثير الجدل (صور)
05:20 | 2025-06-01
وحيدًا في مدرسته... طالب يصرّ على تقديم الامتحانات رغم التوترات!
03:04 | 2025-06-01
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
00:41 | 2025-06-01
انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)
00:25 | 2025-06-01
زلزال بقوة 7 درجات يهدّد إسطنبول.. وخبير تركي يحذر!
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 19:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24