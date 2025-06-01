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في شركة معروفة... كلب يتسلّم منصبًا رسميًا!

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:21
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تشهد أماكن العمل الصديقة للحيوانات الأليفة رواجًا متزايدًا حول العالم، إذ بدأت شركات عدة بتطبيق سياسات تسمح باصطحاب الحيوانات إلى المكاتب، لما لها من فوائد نفسية واجتماعية، مثل تخفيف التوتر، وتشجيع التفاعل بين الموظفين، ورفع المعنويات.
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وفي خطوة لافتة ومبتكرة، أثارت شركة ناشئة في مدينة حيدر آباد الهندية تفاعلاً واسعًا، بعدما أعلنت توظيف كلب من نوع "غولدن ريتريفر" في منصب "رئيس قسم السعادة".

الشركة، التي تُدعى Harvesting Robotics والمتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الليزر لإزالة الأعشاب الضارة في الزراعة المستدامة، أعلنت عبر منشور طريف على "لينكد إن" انضمام الكلب "دنفر" إلى طاقم العمل.

وكتب المؤسس المشارك، راهول أريباكا، في المنشور: "تعرفوا على أحدث موظف لدينا، دنفر – رئيس السعادة. لا يبرمج، ولا يهتم، فقط يحضر يوميا، يسرق القلوب، وينشر الطاقة الإيجابية. وبالمناسبة، أصبحنا رسميا شركة صديقة للحيوانات الأليفة. أفضل قرار اتخذناه. وللعلم: لديه أفضل امتيازات في الشركة".
وسرعان ما لقي المنشور تفاعلًا واسعًا، محققًا أكثر من 11 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات التي أشادت بالفكرة، ووصفتها بأنها "الأجمل لهذا اليوم".


تؤكد الأبحاث الصادرة عن "معهد البحث في العلاقة بين الإنسان والحيوان" (HABRI) أن 87 بالمئة من الموظفين في بيئات عمل صديقة للحيوانات الأليفة يشعرون بولاء أكبر تجاه شركتهم، بينما أفاد 91 بالمئة منهم بأنهم يشعرون بمزيد من التفاعل والانخراط في العمل.
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