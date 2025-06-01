مشهد أحدث جدلاً وصدمة.. عروس تصل حفل زفافها بسيارة نقل الموتى!

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أحدث عروس برازيلية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب حيلتها "المُخيفة" خلال حفل زواجها بمدينة .فضلت سينور، 33 عاماً، الوصول إلى حفل الزفاف بعربة نقل الجثث "سيارة الجنازات"، في مشهد أصاب جميع الحضور والمدعوين بالصدمة.وفي تبريرها للأمر، قالت دانييلا، إنها تعرفت على شريك حياتها سكاريوت، لأول مرة في حفل تأبين أحد معارفها المتوفين في نيسان عام 2023.ووفق ما نشره موقع " بوست"، فقد أُعجبت دانييلا بالشاب سكاريوت، الذي كان يعمل تنظيم الجنازات، من أول مرة، لدرجة أنها تعمدت حضور جنازات أخرى بالمنطقة مقابلته ولفت انتباهه.واستغرق الأمر أكثر من عام، حتى يلاحظ سكاريوت حضورها المُتكرر للجنازات، حتى ارتبط ببعضهما البعض في النهاية، الصيف الماضي وتزوجا الآن.تقول دانييلا، إن حبيبها لم يكن لديه أدنى فكرة عما كانت تقوم به للفت انتباهه، لكنها أخبرته لاحقاً، حيث علل بأنه دائماً ما كان منشغلاً بالعمل.أما عن سكاريوت، فيعبر عن صدمته من الدعاية الهائلة التي أحدثتها حيلة نقل جثمان عروسه الجديدة إلى حفل الزفاف، بقوله: "الجنازات ببساطة جزء من قصة حبنا".ويلفت إلى أنهم لم يتوقعا إطلاقاً أن تُحدث طريقة وصول العروس بعربة الجنازات كل هذا الصدى والجدل.