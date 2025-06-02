Advertisement

منوعات

بعد الجريمة.. قاتل مشتبه به يلتقط "سيلفي" بهاتف الضحية

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1369233-638844465844728406.png
Doc-P-1369233-638844465844728406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أكثر من عام على جريمة قتل في إيطاليا، اقتربت الجريمة من الحل بفضل فيديو "سيلفي" التقطه الجاني المشتبه به.
Advertisement

وذكرت وسائل إعلام إيطالية مختلفة، الأحد، أن والد الضحية تمكن بعد محاولات عديدة غير ناجحة من فتح هاتف ابنه الذكي. واكتشف الأب عليه مقطع فيديو سجله المشتبه به لنفسه بعد الجريمة.

وتصدرت القضية عناوين الأخبار العام الماضي: حيث عثر على رجل يبلغ من العمر 32 عاما مطعونا في أواخر نيسان 2024 في بلدة فيلفرانكا بادوفانا، التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بشمال إيطاليا.

وسرعان ما أصبح أحد معارفه، أكبر منه بعامين، موضع شك، والذي تم اعتقاله بعد ذلك. وقد باءت جميع محاولات الشرطة لفتح هاتف الآيفون الخاص بالضحية، ربما للعثور على أدلة حول الجاني، بالفشل.

وفي النهاية، أعادت الشرطة الهاتف الذكي إلى الأب، الذي تمكن من فتح الجهاز باستخدام الرقم السري الصحيح.
 
ووفقا لتقرير صادر عن الصحيفة المحلية "إيل غازيتينو"، تم تسجيل الفيديو، الذي لا يتجاوز بضع ثوانٍ، في مسرح الجريمة، وحول وقت وقوع الجريمة.

ويقال إن الفيديو السلفي يظهر الجاني المشتبه به وهو يقول بعض الجمل غير الواضحة قبل أن يمرر يديه في شعره.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل البالغ من العمر 34 عاما، والموجود قيد الاحتجاز، في أيلول المقبل. ويجب أن يمثل الرجل أمام المحكمة بتهمة القتل.

ويواجه القاتل عقوبة سجن طويلة، بسبب مشاكل المخدرات، كان قد أقام في عيادة إعادة تأهيل قبل وقت قصير من الجريمة.

وكان الجاني المشتبه به والضحية يعرفان بعضهما البعض منذ الطفولة. ويقال إنهما كانا قد تشاجرا عدة مرات سابقا. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
التقطا "سيلفي" بجوار جثمانه بعد قتله... جريمة مروعة ارتكبها شابان!
lebanon 24
02/06/2025 11:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "سبوتنيك": لجنة تحقيق روسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو واعتقال مشتبه به
lebanon 24
02/06/2025 11:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: "إلياس رودريغيز" من شيكاغو المشتبه به في إطلاق النار بالمتحف اليهودي
lebanon 24
02/06/2025 11:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيلفي ذهبي".. شاهدوا بالفيديو ما فعله محمد صلاح بهاتف فتاة!
lebanon 24
02/06/2025 11:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:28 | 2025-06-02
03:58 | 2025-06-02
02:54 | 2025-06-02
00:49 | 2025-06-02
23:19 | 2025-06-01
23:00 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24