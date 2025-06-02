من أعقد النظريات... مهندس شاب يحلّ "اللغة الفضائية"

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حقق مهندس صيني شاب يدعى تشو جونغبنغ، ويبلغ من العمر 28 عامًا، تقدمًا لافتًا في إحدى أعقد النظريات الرياضية المعروفة باسم "تيتشمولر بين الأكوان" (IUT)، والتي وضعها العالم الياباني شينيتشي موتشيزوكي عام 2012 كحل محتمل لـ "حدسية ABC"، إحدى أصعب المسائل في نظرية الأعداد.النظرية، التي تمتد على 2000 صفحة وتُوصف من قِبل بعض العلماء بـ"اللغة الفضائية"، استعصت على فهم معظم خبراء الرياضيات ، إذ لم يتمكن سوى نحو 20 شخصًا حول العالم من الإلمام بها.لكن تشو، المهندس السابق في ، تحدى هذه الصعوبة، وكرّس وقت فراغه لخمسة أشهر لدراسة النظرية بجهد يومي يصل إلى 14 ساعة.وتمكن من تقديم تفسير جديد لها، جذب انتباه فيسينكو، أحد أبرز المختصين بالنظرية، والذي دعاه للانضمام إلى فريقه البحثي بجامعة ويستليك.المفاجأة الكبرى كانت استخدام تشو للنظرية في التقدم نحو حل "مبرهنة فيرما المعممة"، التي استعصت على العلماء لقرون.وتشير التقديرات إلى أنه قد يختصر الحل في صفحة واحدة فقط، مقارنة بـ130 صفحة في الحل السابق.ورغم عدم اكتمال العمل بعد، فإن إنجازات تشو قد تفتح آفاقًا جديدة في التشفير وعلوم الحاسوب والفيزياء النظرية.ومع ذلك، يصف نفسه بتواضع بأنه مجرد مكمل لِما بدأه العلماء من قبله.