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منوعات
بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات
Lebanon 24
02-06-2025
|
11:43
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اقتحم شاب
مصري
يقود سيارة بسرعة عالية مقهى في محافظة
الجيزة
المصرية
، حيث أصاب عددا من رواد المكان، وسط ذهول المارة الذين شعروا للوهلة الأولى أن الحادثة قد تكون خدعة في إطار مشهد بفيلم حركة وإثارة.
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وتلقت شرطة النجدة بلاغا باصطدام سيارة بعدة أشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.
وتبين إصابة 4 زبائن أثناء تواجدهم بالمقهى، قبل أن تنقلب السيارة بداخله، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتحفظت
قوات الأمن
علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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