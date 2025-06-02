Advertisement

منوعات

بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1369537-638844892497077116.jpeg
Doc-P-1369537-638844892497077116.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحم شاب مصري يقود سيارة بسرعة عالية مقهى في محافظة الجيزة المصرية، حيث أصاب عددا من رواد المكان، وسط ذهول المارة الذين شعروا للوهلة الأولى أن الحادثة قد تكون خدعة في إطار مشهد بفيلم حركة وإثارة. 
Advertisement

وتلقت شرطة النجدة بلاغا باصطدام سيارة بعدة أشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وتبين إصابة 4 زبائن أثناء تواجدهم بالمقهى، قبل أن تنقلب السيارة بداخله، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحفظت قوات الأمن علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مواضيع ذات صلة
فجر اليوم... سرقة مقهى وسيارة في طرابلس
lebanon 24
03/06/2025 00:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تجاوز الإشارة الحمراء.. فتسبب بتدمير مقهى (صورة)
lebanon 24
03/06/2025 00:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر… انقلاب سيارة أجرة يخلّف 5 جرحى
lebanon 24
03/06/2025 00:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... سيارة اقتحمت مسجداً في تركيا
lebanon 24
03/06/2025 00:28:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-06-02
15:38 | 2025-06-02
15:36 | 2025-06-02
14:10 | 2025-06-02
14:00 | 2025-06-02
12:53 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24