بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات

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وتلقت شرطة النجدة بلاغا باصطدام سيارة بعدة أشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.وتبين إصابة 4 زبائن أثناء تواجدهم بالمقهى، قبل أن تنقلب السيارة بداخله، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وتحفظت علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.