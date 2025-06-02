جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً

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وانتقلت قوة من شرطة المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن وجود جثة هامدة لشخص يدعي " "، متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا، وبسؤال ابنته اتهمت شقيقها " " بالتعدي على والدها؛ إذ انهال على رأسه بالعَصا؛ ما أسفر عن وفاته في الحال.وأُخطرت بالواقعة، حيث انتقلت على الفور لمعاينة الجثمان وأمرت بنقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى العام مع انتداب فريق من لتشريحه.كما وجهت المباحث بسرعة عمل التحريات حول ملابسات الحادث.وأفادت التحريات الأولية، بأن الابن معروف بسلوكه العدواني وتكرار التعدي على والده في فترات سابقة، فيما نجحت جهود الشرطة في سرعة ضبط المتهم وبدء التحقيق معه بتهمة القتل العمد.