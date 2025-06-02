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جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:10
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في واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة في مدينة "بيلا" بمحافظة "كفر الشيخ" المصرية، لقي مسن مصرعه على يد ابنه الذي اعتدى عليه بالضرب المبرح مستخدمًا عصًا خشبية داخل منزله، قبل أن يفر هاربًا.
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وانتقلت قوة من شرطة المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن وجود جثة هامدة لشخص يدعي "جمال الدين"، متقاعد يبلغ من العمر 67 عامًا، وبسؤال ابنته اتهمت شقيقها "عبد الناصر" بالتعدي على والدها؛ إذ انهال على رأسه بالعَصا؛ ما أسفر عن وفاته في الحال.

وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، حيث انتقلت على الفور لمعاينة الجثمان وأمرت بنقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى المدينة العام مع انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريحه.

 كما وجهت المباحث بسرعة عمل التحريات حول ملابسات الحادث.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الابن معروف بسلوكه العدواني وتكرار التعدي على والده في فترات سابقة، فيما نجحت جهود الشرطة في سرعة ضبط المتهم وبدء التحقيق معه بتهمة القتل العمد. 
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