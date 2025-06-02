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صرخت "ساعدوني".. سقوط طالبة من طائرة شراعية بعد فكّ حزام الأمان

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:00
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في حادث مروع، سقطت طالبة بعد أن فكت حزام الأمان الخاص بها أثناء رحلة طيران شراعي في مونتينيغرو، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وفي التفاصيل، كانت تيانا رادونيتش، 19 عامًا، تقضي عطلتها في بودفا، عندما قفزت في البحر الأدرياتيكي بعد التحليق على ارتفاع 50 مترًا.

وعلى الرغم من أن خدمات الطوارئ سارعت للبحث عنها، فإنها أكدت وفاتها يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت لقطات مروعة للفتاة أنها بدت في حالة من الضيق في مقعدها خلال ممارسة رياضة الطيران الشراعي.

 وحاولت الفتاة رفع نفسها على الحزامين الجانبيين، ولكنها بعد ذلك فكت حزام الأمان والسترة، ولاحقا استدارت في مقعدها قبل أن تنقلب رأسًا على عقب وتسقط من خلال دعامات الساق.

ويقال إن رواد الشاطئ سمعوا تيانا وهي تصرخ قبل لحظات من سقوطها "أنزلوني! ساعدوني".

وتظل ظروف وفاة تيانا غير واضحة، فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أنها كانت تصور مقطع فيديو ترويجيًا لوكالة سياحية محلية.

وزعمت تيانا أنها وافقت على رحلة طيران مجانية مقابل نشر الفيديو؛ بهدف "تعزيز الأعمال مع السياح خلال موسم العطلات الصيفية".

وقال شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية إن الفتاة بدت سعيدة ومرتاحة عندما تم ربطها بحزام الأمان وإخبارها بكيفية الجلوس على المقعد، لكن صحيفة "ريبوبليكا" ذكرت أنها ربما أصيبت بـ"نوبة هلع". 

وذكرت وسيلة إعلامية أخرى أن احتمال انتحار تيانا غير مستبعد، لكن مقربين منها قالوا إنهم لا يعتقدون أنها أرادت إنهاء حياتها.

وتشتبه شركة الرحلات السياحية بأن الفتاة شعرت بالخوف لأنها اعتقدت أن هناك خطأ ما في المعدات، مضيفة: "ربما لم تكن على دراية بالارتفاع الذي كانت تحلّق عليه". 









 
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