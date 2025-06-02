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برجك اليوم

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:05
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الحمل
اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية جريئة، لكن تجنّب الاندفاع أو التصادم مع الزملاء. عاطفيًا، قد تتلقى رسالة أو اتصالاً يحمل مفاجأة جميلة.
الثور
تشعر برغبة في ترتيب أولوياتك المالية، وقد تبدأ نقاشاً حول شراكة مادية أو قرض. في الحب، الأجواء أكثر دفئًا وقد تستعيد حماسك تجاه الشريك.
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الجوزاء
يوم يحمل طاقة عالية وحيوية، وتبدو أكثر إشراقًا في العمل. احرص على التواصل بوضوح لتجنّب أي التباسات. عاطفيًا، قد تتردد بين خيارين.
السرطان
قد تضطر إلى معالجة مشكلة صحية أو عملية مؤجلة، لا تؤجل المزيد من المهام. عاطفيًا، تحتاج إلى وقت خاص بك لتقييم مشاعرك.
الأسد
تسود أجواء من التقدير في محيطك المهني، وقد تحظى بدعم مفاجئ من شخصية نافذة. عاطفيًا، فرصة رومانسية تظهر من خلال صديق أو مناسبة اجتماعية.
العذراء
يوم يحمل ضغوطًا في الشأن العائلي أو المنزلي. حاول أن تكون دبلوماسيًا في حلّ الخلافات. مهنيًا، تتلقى إشادة غير متوقعة من رؤسائك.
الميزان
تُفتح أمامك آفاق فكرية أو فرص سفر. تشعر بحماسة لاستكشاف الجديد. عاطفيًا، تشعر بالقرب من شخص يشاركك الاهتمامات وقد يبدأ حوار عميق بينكما.
العقرب
مسائل مالية طارئة تشغل بالك، وقد تستعدّ لتغيير في مسار الشراكات. عاطفيًا، الغيرة قد تُعكر صفو العلاقة، حاول ألا تُظهر شكوكك بلا سبب.
القوس
يوم مناسب للحوار وتسوية الخلافات، خاصةً على الصعيد العاطفي. مهنيًا، مشروع جديد يُطرح للنقاش وقد يحمل لك ربحًا مستقبليًا.
الجدي
تركّز على التفاصيل في العمل وقد تُنهكك المسؤوليات، لكن جهودك لن تذهب سُدى. صحيًا، انتبه إلى نظامك الغذائي وقلل من التوتر.
الدلو
الحظ يبتسم لك في المجال العاطفي والإبداعي. وقت ممتاز لإظهار مواهبك أو تقديم عرض. لا تتردّد في التعبير عن مشاعرك بجرأة.
الحوت
تعيش تقلبات عائلية أو منزلية، لكنك قادر على تجاوزها بحكمتك. في العمل، قد تُطلب منك مساعدة، وتُظهر تعاونك اللافت للجميع.
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