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منوعات
في إيطاليا.. "شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا
Lebanon 24
03-06-2025
|
00:30
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أُصيب 12 شخصا من جراء سقوط شجرة عمرها 50 عاما قرب محطة حافلات بمدينة
فينيسيا
الإيطالية
، الإثنين، وفقا لما أعلنته السلطات.
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وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن أكثر الإصابات خطورة لامرأة إيطالية (30 عاما) كانت تجلس على جدار قرب الشجرة مع طفليها عند وقوع الحادث.
وأصيبت السيدة بجروح خطيرة في البطن ووصفت حالتها بالحرجة، في حين وضع طفلاها تحت رعاية نفسية، وفقا لمسؤولي المستشفى.
كما أصيبت امرأة إيطالية أخرى في الخمسينيات من عمرها بجروح خطيرة في منطقة
الصدر
، ووصفت حالتها أيضا بالحرجة.
وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث، أن الشجرة انكسرت عند الجذع، فوق الجذور مباشرة.
وقالت المسؤولة عن الأشغال العامة في المدينة فرانسيسكا زاكاريوتو، لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية: "الشجرة كانت تبدو سليمة".
وأضافت أن الشجرة كانت تخضع للمراقبة الدورية مع غيرها من أشجار المدينة، ولم تكن هناك أي مؤشرات على احتمال سقوطها. (سكاي نيوز عربية)
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