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لسبب غريب جداً... إبن الـ21 سنة ينهي حياته!

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:31
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أنهى شاب يبلغ من العمر 21 عاماً حياته في الهند، بعد أن رفض والده شراء سيارة فاخرة له بسبب الضائقة المالية التي تمرّ بها الأسرة.
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ووفقاً لما نقلته قناة "NDTV" عن الشرطة المحلية، فإن الحادث وقع في قرية تشاتلابالي بتاريخ 30 مايو، عندما توجّه الشاب إلى أحد الحقول الزراعية وتناول مبيداً حشرياً سامّاً، ثم عاد إلى منزله وأخبر والديه بما فعله. وعلى الفور، نُقل إلى المستشفى، لكنه توفي صباح اليوم التالي، 31 مايو، أثناء تلقيه العلاج.

وقال أحد الضباط في مركز شرطة جاگاديبور إن الشاب كان تخلّى عن دراسته، ويُعاني من اضطرابات نفسية إضافةً إلى إدمانه على الكحول. وأشار إلى أنّه كان يدخل في شجارات متكرّرة مع والديه، مطالباً إياهم بتوفير طلبات مكلفة مثل منزل عصري وسيارة فاخرة، رغم أنّ العائلة لا تمتلك سوى فدانين فقط من الأراضي الزراعية.

وبحسب التحقيقات، حاول الوالدان مراراً إقناعه بعدم الإصرار على شراء السيارة باهظة الثمن، وعرضا عليه بديلاً بتكلفة أقل. حتى إنهما رافقاه في اليوم نفسه إلى مدينة سيدديبت لاختيار سيارة معقولة، لكنه رفض تماماً.
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