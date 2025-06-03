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جريمة مروعة بعد شجار عنيف... قتل والده ووالدته مصابة!

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:48
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فاجأ شاب في مقتبل العمر والديه، وأطلق النار عليهما من مسدس خلال مشاجرة عائلية في تركيا، انتهت بمقتل الأب وإصابة الأم.
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ووقعت الجريمة الصادمة في منزل العائلة بولاية "إيلازيغ" في وسط تركيا، عندما نشب شجار بين الفتى ووالديه لسبب لم يتضح بعد، قبل أن يشهر الابن مسدساً ويطلق النار نحو أبيه وأمه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأب المقتول يعمل حارس أمن، وقد قتل بمسدسه الذي يستخدمه في عمله.

وأبلغ جيران المنزل الشرطة بسماع إطلاق نار، لتحضر برفقة الإسعاف وتعثر على الأب قد فارق الحياة، فيما نُقلت الأم للمستشفى لتلقي العلاج من إصابتها.

كما أوقفت الشرطة الفتى القاتل في المنزل، وفتحت تحقيقاً في الجريمة المروعة لكشف ملابساتها.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن كون الفتى يعاني من اضطراب نفسي أو متعاطٍ للمخدرات.

وتثير جرائم المراهقين في تركيا، قلقاً في أوساط المختصين الذين يقولون إنها تتزايد بدوافع عديدة، بينها غياب دور الأهل والمدرسة عن التعامل الصحيح مع المراهقين الذين يتعرضون في المقابل لمحتوى غير مثالي في مواقع التواصل الاجتماعي.
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