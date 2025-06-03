داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال (صورة)

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وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور"، كانت لُوز ماريا، البالغة من العمر 32 عامًا، في عطلة عائلية، وكانت تتحدث مع الأصدقاء والأقارب حول المسبح قبل أن يذهب الجميع إلى النوم حوالي منتصف الليل، حيث تركت وحدها. وعندما لاحظوا غيابها، بدأ البحث عنها ليُعثر على جثتها في قاع المسبح. ورغم وصول فرق الطوارئ إلى المكان بسرعة، إلا أن محاولة إنقاذها باءت بالفشل.وباشرت نيابة المنطقة تحقيقًا أوليًا في الحادث، لكن تشير التقارير إلى أن لُوز ماريا كانت قد تعرضت لتهديدات مؤخرًا، حيث تم تعليق لافتة أمام صالتها الرياضية في ميريدا قبل أسبوعين من وفاتها، لكنها أزالتها ومزقتها دون إبلاغ السلطات. وسبق أن تعرضت لتهديدات مماثلة في العام 2017 هي وشريكها السابق، آنذاك.وفي العام 2023، شهدت الصالة الرياضية التي تمتلكها لوز حادثة مأساوية عندما سقط قضيب حديدي على شاب أدى إلى وفاته، مما أثار تساؤلات عن وجود صلة محتملة بوفاتها. ويواصل المحققون دراسة جميع الاحتمالات.وكانت لُوز ماريا نائبة رئيس جمعية يوكاتان لكمال الأجسام واللياقة البدنية (AFFEY)، وتمتلك صالة رياضية في ميريدا، وكانت راعية لبطولات كمال الأجسام في موتول.وتوّجت لوز بلقب بطلة اللياقة البدنية في مسابقة "مستر مكسيكو" للعام 2017، كما حصلت على المركز الأول في موتول العام الماضي.وتأتي وفاة لوز المأساوية بعد سلسلة حوادث عنف أخرى شهدتها المكسيك ضد مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، منها حادث إطلاق نار مميت خلال بث مباشر على تيك توك الشهر الماضي.