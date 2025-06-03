Advertisement

الحملاللقاءات الاجتماعية اليوم تكشف لك الكثير من الحقائق، أحد الأخبار قد يصدمك بشأن شخص مقرّب. مهنيًا، الوضع مستقر مع بعض التوترات الطفيفة. نفسيًا، تشعر بالقلق الشديد حيال الحالة الصحية لأحد أفراد العائلة.الثورتشعر بالرضا عن نفسك بعد إنجاز مهمة كانت معقدة. الدعم المادي أو عرض منصب جديد يعزز وضعك المالي. لا تهمل صحتك، فالإشارات التحذيرية يجب أن تؤخذ بجدية. علاقتك العاطفية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب والصبر.الجوزاءتبدأ مرحلة جديدة عبر مشروع واعد يعود عليك بنتائج مشجعة، ما يحسّن حالتك النفسية. تساعد زميلًا في العمل، وتُظهر نية طيبة. احذر من تدخلات خارجية تحاول زعزعة استقرار علاقتك بالشريك.السرطانتفكّر جديًا بتغيير وظيفتك، لكنّك في حالة من التردد والتشتت. لا تتسرع وناقش أفكارك مع أشخاص تثق بهم قبل اتخاذ أي قرار مصيري. لا تضع كل أوراقك على الطاولة دفعة واحدة.تحمل الأيام تغييرات غير متوقعة. قاوم رفضك للتجديد وكن منفتحًا على الفرص الجديدة. راجع تصرفاتك الأخيرة وتجنّب الأشخاص الذين يؤثرون عليك سلبًا. صحتك النفسية تحتاج إلى راحة حقيقية.تتجاوز أزمة مهنية أرهقتك لفترة. هناك قرار مهم في الأفق قد يغيّر وضعك المالي، ولكن لا تستعجل. امنح الأولوية لسلامك الداخلي، ولا تتردد في الاعتذار لصديق تأذى منك مؤخرًا.الميزانمفرحة تحيط بك في النطاق العائلي، وربما تؤثر إيجابًا على مستقبلك. رغم تعثرك في ترتيب لقاء مع صديق، فإنك تنجز مهامك المهنية بكفاءة تثير إعجاب من حولك.تسير خطواتك المهنية بثبات نحو النجاح، رغم بعض العوائق. تبدأ بإعادة النظر في بعض العلاقات، وتشعر بأن صديقًا مقربًا يستغلك. لا تتردد في الحديث معه بصراحة لتصفية الأجواء.دروس الماضي تفتح عينيك على تجنّب أخطاء مشابهة. لا تمنح ثقتك بسهولة وكن حذرًا عند اتخاذ قرارات مصيرية. رغم بعض العراقيل، تتمكن من تجاوزها بذكائك وهدوئك.الجديصديق مقرّب يمر بظروف صعبة ويطلب الانعزال، لا تُقحم نفسك رغم تعاطفك. اليوم ليس مناسبًا للقاءات أو النشاطات الاجتماعية. مهنيًا، تغييرات مفاجئة تطرأ، فكن مستعدًا لها واهتم بنفسك.الدلوتتمكن من إنجاز الكثير من المهام العالقة. حاول السيطرة على مزاجك المتقلب كي لا تنعكس سلبيًا على محيطك العائلي والاجتماعي. خيبة أمل بسيطة بسبب أمر كنت تنتظره، لكن الأجواء العاطفية تبقى مستقرة.تشهد فترة من الاستقرار العملي والمالي، لكن الروتين قد يصيبك بالملل. تفكّر بتجديد الأجواء من خلال نشاط ترفيهي أو رحلة بصحبة الأصدقاء. مزاجك يتحسن تدريجيًا بفضل الانخراط في الفعاليات الاجتماعية.