25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فييتنام تتخلى عن قانون 1988 وتلغي "سياسة الطفلين"
Lebanon 24
04-06-2025
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء بأن
فيتنام
ألغت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط.
Advertisement
وتندرج هذه الخطوة في إطار مواجهة فيتنام للانخفاض الكبير في معدلات المواليد.
وقالت وكالة أنباء فيتنام إن قرار عدد الأطفال أصبح الآن قرارا فرديا لكل زوجين، أي أنه بإمكان كل رجل وامرأة أن يقررا لوحدهما عدد الأطفال الراغبين بإنجابهم.
ووفق تقارير فإن فيتنام كانت تتبنى قانونا صدر عام 1988، كان يسمح بإنجاب طفل واحد أو طفلين فقط لكل أسرة.
وفي كانون الأول من العام الماضي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في فيتنام إلى مستوى قياسي، الأمر الذي جعل
وزارة الصحة
تقترح تعديلا للقانون من شأنه أن يسمح للزوجين بتحديد عدد الأطفال، والفاصل
الزمني
بين الولادات.
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" نقلاً عن البيت الأبيض: ترامب لم يقل إنه سيتخلّى عن إسرائيل إطلاقاً
Lebanon 24
"أكسيوس" نقلاً عن البيت الأبيض: ترامب لم يقل إنه سيتخلّى عن إسرائيل إطلاقاً
04/06/2025 12:31:41
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقات "الثنائي الشيعي" تلغي التنافس في 40% من بلدات الجنوب
Lebanon 24
اتفاقات "الثنائي الشيعي" تلغي التنافس في 40% من بلدات الجنوب
04/06/2025 12:31:41
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ترافعي 2025": الجامعات اللبنانية تترافع دفاعًا عن المرأة والطفل في زمن الحرب
Lebanon 24
"ترافعي 2025": الجامعات اللبنانية تترافع دفاعًا عن المرأة والطفل في زمن الحرب
04/06/2025 12:31:41
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لتعتمد الحكومة سياسة واضحة وضاغطة لوقف الانتهاكات المستمرّة للسيادة الوطنية
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لتعتمد الحكومة سياسة واضحة وضاغطة لوقف الانتهاكات المستمرّة للسيادة الوطنية
04/06/2025 12:31:41
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيل يزن 4 أطنان يقتحم متجراً ويعلق بداخله (فيديو)
Lebanon 24
فيل يزن 4 أطنان يقتحم متجراً ويعلق بداخله (فيديو)
04:50 | 2025-06-04
04/06/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها في هذه الدولة!
Lebanon 24
إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها في هذه الدولة!
02:49 | 2025-06-04
04/06/2025 02:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!
Lebanon 24
حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!
01:53 | 2025-06-04
04/06/2025 01:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال (صورة)
Lebanon 24
داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال (صورة)
23:00 | 2025-06-03
03/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:49 | 2025-06-03
03/06/2025 10:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
15:15 | 2025-06-03
03/06/2025 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حافلات حديثة في بيروت ستغيّر مشهد التنقّل.. هذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
حافلات حديثة في بيروت ستغيّر مشهد التنقّل.. هذا ما ينتظرنا!
14:00 | 2025-06-03
03/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
14:58 | 2025-06-03
03/06/2025 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مخزونات حزب الله "السرية"... هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
Lebanon 24
عن مخزونات حزب الله "السرية"... هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
10:30 | 2025-06-03
03/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استبعاد أورتاغوس عن الملف اللبناني: الأسباب والتبعات
Lebanon 24
استبعاد أورتاغوس عن الملف اللبناني: الأسباب والتبعات
11:00 | 2025-06-03
03/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:50 | 2025-06-04
فيل يزن 4 أطنان يقتحم متجراً ويعلق بداخله (فيديو)
02:49 | 2025-06-04
إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها في هذه الدولة!
01:53 | 2025-06-04
حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!
23:00 | 2025-06-03
داخل مسبح فندق... العثور على جثة ملكة جمال (صورة)
22:49 | 2025-06-03
برجك اليوم
14:49 | 2025-06-03
لم يرَ والدته منذ 15 عامًا وقتل أثناء حديثه معها عبر الهاتف... جريمة مروعة تهز فرنسا (فيديو)
فيديو
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
04/06/2025 12:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24