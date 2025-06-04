فييتنام تتخلى عن قانون 1988 وتلغي "سياسة الطفلين"

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أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء بأن ألغت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط.وتندرج هذه الخطوة في إطار مواجهة فيتنام للانخفاض الكبير في معدلات المواليد.وقالت وكالة أنباء فيتنام إن قرار عدد الأطفال أصبح الآن قرارا فرديا لكل زوجين، أي أنه بإمكان كل رجل وامرأة أن يقررا لوحدهما عدد الأطفال الراغبين بإنجابهم.ووفق تقارير فإن فيتنام كانت تتبنى قانونا صدر عام 1988، كان يسمح بإنجاب طفل واحد أو طفلين فقط لكل أسرة.وفي كانون الأول من العام الماضي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في فيتنام إلى مستوى قياسي، الأمر الذي جعل تقترح تعديلا للقانون من شأنه أن يسمح للزوجين بتحديد عدد الأطفال، والفاصل بين الولادات.