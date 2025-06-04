حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!

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اعتقلت الخدمة السرية الأميركية، الثلاثاء، شابا حاول تسلق سور التابع للرئيس في .وأكدت الخدمة السرية في بيان، أن المشتبه به تسلق السياج الخارجي للمنتجع بعد منتصف الليل مما أثار أجهزة الإنفاذ الأمنية، وتم احتجازه دون وقوع أي حوادث، قبل أن تتولى شرطة بالم بيتش أمره واتهامه رسميا بالتعدي على ممتلكات خاصة.، أخبر الشاب الذي يدعى (23 عاما)، رجال إنفاذ القانون أنه أراد دخول المنتجع "لنشر " للرئيس وطلب الزواج من حفيدته المراهقة "كاي".وأظهرت سجلات الاعتقال الصادرة عن مكتب شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن ريس كان قد اعتقل سابقا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية لقيامه بمحاولة مماثلة لدخول المنتجع الرئاسي بشكل غير قانوني.ووفقا لتقرير الشرطة، فقد كرر ريس تصريحاته هذه المرة عن نيته إيصال رسالة دينية للرئيس الأميركي والزواج من حفيدته.