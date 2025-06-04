Advertisement

منوعات

حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!

Lebanon 24
04-06-2025 | 01:53
A-
A+
Doc-P-1370247-638846261784333218.jpeg
Doc-P-1370247-638846261784333218.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الخدمة السرية الأميركية، الثلاثاء، شابا حاول تسلق سور منتجع مارالاغو التابع للرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.
Advertisement

وأكدت الخدمة السرية في بيان، أن المشتبه به تسلق السياج الخارجي للمنتجع بعد منتصف الليل مما أثار أجهزة الإنفاذ الأمنية، وتم احتجازه دون وقوع أي حوادث، قبل أن تتولى شرطة بالم بيتش أمره واتهامه رسميا بالتعدي على ممتلكات خاصة.

من جهته، أخبر الشاب الذي يدعى أنتوني توماس ريس (23 عاما)، رجال إنفاذ القانون أنه أراد دخول المنتجع "لنشر الإنجيل" للرئيس وطلب الزواج من حفيدته المراهقة "كاي".

وأظهرت سجلات الاعتقال الصادرة عن مكتب شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن ريس كان قد اعتقل سابقا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية لقيامه بمحاولة مماثلة لدخول المنتجع الرئاسي بشكل غير قانوني.

ووفقا لتقرير الشرطة، فقد كرر ريس تصريحاته هذه المرة عن نيته إيصال رسالة دينية للرئيس الأميركي والزواج من حفيدته.
مواضيع ذات صلة
هربا من الكلاب.. دب تسلّق شجرة! (فيديو)
lebanon 24
04/06/2025 12:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا (صور)
lebanon 24
04/06/2025 12:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا
lebanon 24
04/06/2025 12:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدافع عن "هدية القصر الطائر"!
lebanon 24
04/06/2025 12:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:50 | 2025-06-04
02:49 | 2025-06-04
00:14 | 2025-06-04
23:00 | 2025-06-03
22:49 | 2025-06-03
14:49 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24