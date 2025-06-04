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منوعات
حاول تسلّق السور... شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!
Lebanon 24
04-06-2025
|
01:53
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اعتقلت الخدمة السرية الأميركية، الثلاثاء، شابا حاول تسلق سور
منتجع مارالاغو
التابع للرئيس
دونالد ترامب
في
فلوريدا
.
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وأكدت الخدمة السرية في بيان، أن المشتبه به تسلق السياج الخارجي للمنتجع بعد منتصف الليل مما أثار أجهزة الإنفاذ الأمنية، وتم احتجازه دون وقوع أي حوادث، قبل أن تتولى شرطة بالم بيتش أمره واتهامه رسميا بالتعدي على ممتلكات خاصة.
من جهته
، أخبر الشاب الذي يدعى
أنتوني
توماس ريس
(23 عاما)، رجال إنفاذ القانون أنه أراد دخول المنتجع "لنشر
الإنجيل
" للرئيس وطلب الزواج من حفيدته المراهقة "كاي".
وأظهرت سجلات الاعتقال الصادرة عن مكتب شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن ريس كان قد اعتقل سابقا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية لقيامه بمحاولة مماثلة لدخول المنتجع الرئاسي بشكل غير قانوني.
ووفقا لتقرير الشرطة، فقد كرر ريس تصريحاته هذه المرة عن نيته إيصال رسالة دينية للرئيس الأميركي والزواج من حفيدته.
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