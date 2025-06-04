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منوعات
في إسطنبول... مشاجرة نسائية "عنيفة"!
Lebanon 24
04-06-2025
|
07:05
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شهدت مدينة
اسطنبول
مشاجرة نسائية عنيفة بين عدد من الشابات بسبب خلاف على مرور السيارات في الطريق.
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وشاركت في المشاجرة ست شابات على الأقل وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول في
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن صوره شخص قريب من المكان.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن المشاجرة بدأت بين سائقتيّ سيارتين قبل أن تنضم لكلّ منهما مرافقاتها. (ارم نيوز)
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