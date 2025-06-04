في إسطنبول... مشاجرة نسائية "عنيفة"!

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شهدت مدينة مشاجرة نسائية عنيفة بين عدد من الشابات بسبب خلاف على مرور السيارات في الطريق.وشاركت في المشاجرة ست شابات على الأقل وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول في بعد أن صوره شخص قريب من المكان.