27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
05-06-2025
|
00:44
A-
A+
A+
A-
في حادثةٍ غريبة لا تخلو من الطرافة، رصدت كاميرات المراقبة في مدرسة أسترالية لصًا وهو يؤدي رقصةً حماسية في
موقف السيارات
قبل اقتحامه المكان وسرقة معدات حاسوبية تزيد قيمتها عن 5000 دولار.
Advertisement
وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح 23 نيسان في منطقة سانبري بولاية فيكتوريا، حيث أظهرت اللقطات رجلاً يخرج من سيارة "هولدن كومودور" فضية اللون، ويبدأ بالرقص والدوران والقفز بطريقة غريبة، كما لو كان يحتفل مسبقًا بجريمته.
لكن
العرض
الساخر لم يتوقف عند الرقص، إذ سرعان ما تسلق الرجل أسوار المدرسة، وتمكن من اقتحام أحد مبانيها وسرقة ثلاثة حواسيب محمولة وجهاز عرض. (news18)
مواضيع ذات صلة
في جبيل.. رقصة نجوى كرم تسرق الأنظار وإطلالة ساحرة تخطف القلوب (فيديو)
Lebanon 24
في جبيل.. رقصة نجوى كرم تسرق الأنظار وإطلالة ساحرة تخطف القلوب (فيديو)
05/06/2025 11:50:01
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل
Lebanon 24
مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل
05/06/2025 11:50:01
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج ونشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان
Lebanon 24
مرقص: الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج ونشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان
05/06/2025 11:50:01
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا: لن نتسامح مع استغلال الصين للجامعات وسرقة الأبحاث
Lebanon 24
أميركا: لن نتسامح مع استغلال الصين للجامعات وسرقة الأبحاث
05/06/2025 11:50:01
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
فيديو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. وزير "يُقيل" موظفاً على الهواء بسبب "إجازة"!
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير "يُقيل" موظفاً على الهواء بسبب "إجازة"!
04:17 | 2025-06-05
05/06/2025 04:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للوقاية من ضربات الشمس.. هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية الحجاج
Lebanon 24
للوقاية من ضربات الشمس.. هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية الحجاج
03:09 | 2025-06-05
05/06/2025 03:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّى أسرته بقدرته على الطيران.. فأنهى حياته!
Lebanon 24
تحدّى أسرته بقدرته على الطيران.. فأنهى حياته!
02:55 | 2025-06-05
05/06/2025 02:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
05/06/2025 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طاقمها تركها.. سفينة تحمل 3000 سيارة تغرق في عرض البحر
Lebanon 24
طاقمها تركها.. سفينة تحمل 3000 سيارة تغرق في عرض البحر
00:10 | 2025-06-05
05/06/2025 12:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
05:36 | 2025-06-04
04/06/2025 05:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 21 عامًا من الزواج... ممثلة سورية تكشف عن مرحلة فكّرت فيها بالانفصال عن زوجها
Lebanon 24
بعد 21 عامًا من الزواج... ممثلة سورية تكشف عن مرحلة فكّرت فيها بالانفصال عن زوجها
09:07 | 2025-06-04
04/06/2025 09:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ماذا قالت فنانة لبنانيّة شهيرة عن "زواج" وائل كفوري وشانا عبود؟
Lebanon 24
بالفيديو... ماذا قالت فنانة لبنانيّة شهيرة عن "زواج" وائل كفوري وشانا عبود؟
07:09 | 2025-06-04
04/06/2025 07:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:17 | 2025-06-05
بالفيديو.. وزير "يُقيل" موظفاً على الهواء بسبب "إجازة"!
03:09 | 2025-06-05
للوقاية من ضربات الشمس.. هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية الحجاج
02:55 | 2025-06-05
تحدّى أسرته بقدرته على الطيران.. فأنهى حياته!
01:47 | 2025-06-05
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
00:10 | 2025-06-05
طاقمها تركها.. سفينة تحمل 3000 سيارة تغرق في عرض البحر
23:42 | 2025-06-04
توقعت وفاة الأميرة ديانا.. "بابا فانغا اليابان": هذا ما سيشهده العام 2030
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 11:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24