سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)

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في حادثةٍ غريبة لا تخلو من الطرافة، رصدت كاميرات المراقبة في مدرسة أسترالية لصًا وهو يؤدي رقصةً حماسية في قبل اقتحامه المكان وسرقة معدات حاسوبية تزيد قيمتها عن 5000 دولار.وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح 23 نيسان في منطقة سانبري بولاية فيكتوريا، حيث أظهرت اللقطات رجلاً يخرج من سيارة "هولدن كومودور" فضية اللون، ويبدأ بالرقص والدوران والقفز بطريقة غريبة، كما لو كان يحتفل مسبقًا بجريمته.لكن الساخر لم يتوقف عند الرقص، إذ سرعان ما تسلق الرجل أسوار المدرسة، وتمكن من اقتحام أحد مبانيها وسرقة ثلاثة حواسيب محمولة وجهاز عرض. (news18)