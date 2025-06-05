Advertisement

منوعات

خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:47
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي عاملان مصرعهما يوم الأربعاء 5 حزيران بعد انهيار رافعة في موقع بناء مستشفى جديد في جزيرة ميريت بفلوريدا، وفقاً لما نقلته، Fox 35.
Advertisement

الحادث وقع وسط طقس عاصف شهد رياحاً وأمطاراً غزيرة، فيما لا يزال السبب قيد التحقيق. وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى حيث فارقا الحياة متأثرين بجراحهما، ولم تُكشف هويتهما بعد.

شركة "جيلبان" المقاولة للمشروع أكدت أن العاملين يتبعان لمقاولين تجاريين، أحدهما يعمل مع شركة بيكر للخرسانة. وقالت في بيان إنها علّقت العمل مؤقتًا وتعمل مع السلطات لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها، أكدت شركة Health First، المالكة للمشروع، عدم وجود موظفين تابعين لها في الموقع أثناء الحادث، مشيرة إلى أن المستشفى الجديد يُتوقع افتتاحه في 2027 ليحل محل مستشفى كيب كانافيرال في كوكوا بيتش. (fox25)
مواضيع ذات صلة
الحامض: مرافئ طرابلس رافعة اقتصادية وبيئية وفرصة واعدة لتعزيز موقع لبنان في شرق المتوسط
lebanon 24
05/06/2025 11:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة موسمية أم رافعة حقيقية للتغيير؟
lebanon 24
05/06/2025 11:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أنهى حياة زوجته بدم بارد… فكان مصيره قاسيًا
lebanon 24
05/06/2025 11:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طعن والدته أيضاً.. مدمن مخدرات ينهي حياة والده!
lebanon 24
05/06/2025 11:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:17 | 2025-06-05
03:09 | 2025-06-05
02:55 | 2025-06-05
00:44 | 2025-06-05
00:10 | 2025-06-05
23:42 | 2025-06-04
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24