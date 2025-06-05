خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين

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لقي عاملان مصرعهما يوم الأربعاء 5 حزيران بعد انهيار رافعة في موقع بناء مستشفى جديد في بفلوريدا، وفقاً لما نقلته، Fox 35.الحادث وقع وسط طقس عاصف شهد رياحاً وأمطاراً غزيرة، فيما لا يزال السبب قيد التحقيق. وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى حيث فارقا الحياة متأثرين بجراحهما، ولم تُكشف هويتهما بعد.شركة "جيلبان" المقاولة للمشروع أكدت أن العاملين يتبعان لمقاولين تجاريين، أحدهما يعمل مع شركة بيكر للخرسانة. وقالت في بيان إنها علّقت العمل مؤقتًا وتعمل مع السلطات لمعرفة ملابسات الحادث.من جانبها، أكدت شركة Health First، المالكة للمشروع، عدم وجود موظفين تابعين لها في الموقع أثناء الحادث، مشيرة إلى أن المستشفى الجديد يُتوقع افتتاحه في 2027 ليحل محل مستشفى كيب كانافيرال في كوكوا بيتش. (fox25)