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تحدّى أسرته بقدرته على الطيران.. فأنهى حياته!

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:55
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شهدت مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة واقعة غريبة ومؤلمة، راح ضحيتها شاب أجنبي يبلغ من العمر 36 عامًا، بعدما أقدم على القفز من شرفة شقته في الطابق الثالث، ظنًّا منه أنه يمتلك "قدرة خارقة على الطيران".
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وبحسب المعلومات الأولية، بدأت القصة كمزحة داخلية بين الشاب وأفراد أسرته، قبل أن تتحوّل إلى تحدٍّ مميت، حيث أصر الضحية على تنفيذ ما زعمه، مؤكدًا أنه قادر على الطيران والقفز من ارتفاعات دون أن يصاب بأذى.

إلا أن القفزة التي نفذها أمام أفراد عائلته تحوّلت إلى مأساة حقيقية، بعدما سقط أرضًا بشكل مباشر، ليلقى حتفه على الفور وسط ذهول من كانوا بالمكان.

 فور وقوع الحادث، تلقت الأجهزة الأمنية في قسم ثالث أكتوبر بلاغًا بالعثور على جثمان شاب في أحد شوارع المنطقة. وبانتقال قوة من الشرطة، تبيّن من المعاينة أن الجثة تحمل آثار كسور وكدمات متفرقة نتيجة السقوط من مكان مرتفع.

وأكدت التحريات الأولية أن الشاب كان يحاول إثبات قدرته على الطيران في تحدٍّ شخصي أمام أسرته، دون استخدام أي وسيلة أمان. (ارم)
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