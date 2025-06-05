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وفاة امرأتين بلدغات أفاعٍ خطيرة في الهند

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:00
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توفيت امرأتان إثر تعرضهما للدغات أفاعٍ في حادثتين منفصلتين بمنطقة ثان في ولاية ماهاراشترا الهندية، بحسب بيان صادر عن الشرطة.
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الضحية الأولى هي طالبة هندسة تبلغ من العمر 19 عامًا، تعرضت للدغة أفعى أثناء نومها في منزلها بقرية ألياني بعد ظهر الأربعاء. نُقلت فورًا إلى مستشفى ريفي في شاهابور لتلقي العلاج، لكن حالتها تدهورت مما استدعى نقلها إلى مستشفى آخر، إلا أنها توفيت في الطريق، وفقًا لمسؤول في مركز شرطة شاهابور.

وفي حادثة أخرى خلال نفس اليوم، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من دوخامبي في بهاتسا ناغار للدغة أفعى أثناء دخولها منطقة غابات لجمع الخضروات. أصيبت بالإغماء وتم نقل جثتها إلى مستشفى حكومي لإجراء التشريح، كما أفاد مسؤول في الشرطة.

 ونصحت الشرطة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والمجاورة للغابات باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة خلال أشهر موسم الأمطار التي تشهد نشاطًا متزايدًا للأفاعي. 

ووجهت الشرطة نصيحة للأفراد بتوخي الحذر عند الدخول إلى المناطق الغابية، وأثناء النوم على الأرض، ما قد يزيد من خطر التعرض للدغات الأفاعي.
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