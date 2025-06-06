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في كازاخستان... امرأة تنجب طفلها الثاني عشر بعمر 35 عامًا

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:01
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أنجبت امرأة كازاخية تبلغ من العمر 35 عامًا طفلها الثاني عشر، لتصبح واحدة من أبرز حالات الولادة المتكررة في البلاد، بحسب ما أفاد به موقع Lada.kz نقلًا عن المكتب الإعلامي لمركز "آنا مين بالا" لرعاية ما قبل الولادة.
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المرأة، وتُدعى أكمنشاك جاكسيليكوفا، وضعت طفلتها الجديدة بوزن 3900 غرام وطول 53 سنتيمترًا، لتنضم إلى عائلة كبيرة تضم الآن 11 شقيقًا وشقيقة – تسع بنات وولدين – بانتظارها في المنزل.

وبحسب المركز الطبي، بدأت جاكسيليكوفا رحلتها مع الأمومة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين واظبت على الإنجاب بوتيرة منتظمة:
أطفال في أعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2016، 2017، 2019، 2020، 2021، 2022، و2024.

وهنأت مديرة المركز جابيراك إيبينوفا الأم على ولادتها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية المباعدة بين الولادات، موضحة أن الحمل والولادة يستنزفان طاقات المرأة، ومن الأفضل – طبيًا – الانتظار مدة لا تقل عن عامين بين كل حمل وآخر.

ظاهرة لافتة في المنطقة
يأتي هذا الخبر بعد أيام من إعلان امرأة روسية، في العمر نفسه (35 عامًا)، عن إنجابها طفلها العاشر، حيث وُلد بوزن 4050 غرامًا وطول 55 سنتيمترًا. (روسيا اليوم)
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