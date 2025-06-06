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كان في طريقه للصلاة... هكذا فقد الصيدلي المصري عبدالله حياته

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:41
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توفي الصيدلي المصري عبد الله عبد السميع في حادث سير، بعدما انقلبت سيارته على طريق قرية العواونة في محافظة بني سويف جنوبي مصر.
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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعبد السميع، وأشاروا إلى أنّ الشاب كان في طريقه لاداء صلاة عيد الاضحى، قبل أنّ يخطفه الموت في حادث السير. (ارم نيوز)
 
 
 
 
 
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