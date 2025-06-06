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مأساة بعد عيد ميلاد.. وفاة طفل إثر استنشاق الهيليوم من "بالون"

Lebanon 24
06-06-2025 | 15:16
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توفي طفل أميركي يبلغ من العمر 6 سنوات بشكل مأساوي بعد ثمانية أيام من عيد ميلاده، نتيجة اختناقه بعد استنشاقه الهيليوم من بالون.

وقع الحادث في 29 أيار 2025 داخل منزل العائلة في ولاية إلينوي، ورغم محاولات الأهل والمسعفين لإنقاذه، لم ينجحوا في ذلك.
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وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت بسبب الاختناق الناتج عن استنشاق الهيليوم من بالون ضخم بحجم الطفل.

وأصدر الطبيب الشرعي، تحذيرًا للجمهور حول المخاطر التي غالبًا ما يُغفل عنها لبالونات الكبيرة، خاصة للأطفال الصغار، فعلى الرغم من أن هذه البالونات تُعتبر عادةً زينة آمنة، إلا أنها تشكل خطرًا كبيرًا يتضمن الاختناق والسمية الناتجة عن غاز الهيليوم.

وكان الطفل الذي يدعى جانر هيات، قد أنهى مؤخرًا روضة الأطفال استعدادًا لدخول المدرسة، حيث قال عمه في تصريحات لصحفة محلية "أثرت وفاة جانر المفاجئة في العائلة بأكملها والمجتمع المحلي، هذا ما دفعنا إلى التوجه للسلطات لرفع الوعي بالمخاطر الخفية لبالونات الهيليوم على صحة الأطفال".
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