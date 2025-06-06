تمساح يوقف حركة السير.. والشرطة ترد بأسلوب ساخر (صور)

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وأطلقت الشرطة على التمساح اسم " "، وبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار ووزنه نحو 180 كيلوغرامًا.تعاملت فرق الشرطة والحياة البرية مع التمساح بحذر، حيث تم تغطية عينيه بمنشفة لمنع ردود فعله الدفاعية، وربط فمه بشريط لاصق، قبل نقله إلى مكان أكثر أمانًا.وفي بيان صحفي ساخر، وصف مكتب شريف "بيبي" بأنه كان "يتجاهل تعليمات المرور ويشغل الطريق للتشمس"، معتبرًا وجوده في الطريق "تصرفًا غير مصرح به". وأضاف البيان بطريقة فكاهية أن السلطات شكّت في انتمائه إلى "فصيلة الديناصورات دون أوراق رسمية".المتحدث باسم مكتب الشريف، دانيل، أوضح أن التمساح كان بحجم يفوق ما تعكسه الصور المتداولة، إذ يعادل طوله ارتفاع سلة كرة السلة تقريبًا. وقد أثار المشهد الكثير من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر صور الضباط وهم يحيطون بالتمساح قبل نقله.من جهة أخرى، رأى بعض السكان أن الزاحف لم يكن يُظهر سلوكًا عدائيًا، إلا أن السلطات أكدت أن تركه كان من شأنه أن يشكّل خطرًا على السائقين وقد يعرضه هو نفسه للأذى.وتم نقل "بيبي" إلى منطقة محمية قريبة من تتيح له العيش ضمن بيئته الطبيعية. ويُعتقد أنه قطع مسافة طويلة قبل أن يستقر في هذا الموقع، ربما بحثًا عن مكان دافئ بفعل تغيرات في الطقس.