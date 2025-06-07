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خوفا من عقاب والده.. طالب ينهي حياته

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:16
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أقدم طالب بالصف الأول الإعدادي الأزهري على الانتحار بتناول مادة سامة بعزبة بكير التابعة لقرية شوبر في مركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر.
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ووفقا للبلاغ الوارد إلى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، تلقى مأمور مركز شرطة طنطا إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي يفيد باستقبال الطالب "محمود. ط" في حالة إعياء شديد مصحوب بقيء وإسهال حاد نتيجة تناوله "حبة الغلة" السامة، والتي لفظ أنفاسه الأخيرة إثرها.  

وبانتقال الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد محمد عاصم، مدير إدارة البحث الجنائي إلى المستشفى، كشفت التحريات أن الطالب، المقيد بالصف الأول الإعدادي الأزهري، أقدم على هذه الخطوة بعد خوفه من عقاب والده عقب ضبطه يدخن السجائر.  

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق وطلبت تحريات مفصلة حول الظروف المحيطة بالحادث.  
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