خوفا من عقاب والده.. طالب ينهي حياته

أقدم طالب بالصف الأول الإعدادي على الانتحار بتناول مادة سامة بعزبة بكير التابعة لقرية شوبر في بمحافظة الغربية في مصر.

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ووفقا للبلاغ الوارد إلى اللواء أيمن ، مدير أمن الغربية، تلقى مأمور مركز شرطة إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي يفيد باستقبال الطالب "محمود. ط" في حالة إعياء شديد مصحوب بقيء وإسهال حاد نتيجة تناوله "حبة الغلة" السامة، والتي لفظ أنفاسه الأخيرة إثرها.



وبانتقال تحت إشراف عاصم، البحث الجنائي إلى المستشفى، كشفت التحريات أن الطالب، المقيد بالصف الأول الإعدادي الأزهري، أقدم على هذه الخطوة بعد خوفه من عقاب والده عقب ضبطه يدخن السجائر.



ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، بينما باشرت التحقيق وطلبت تحريات مفصلة حول الظروف المحيطة بالحادث.