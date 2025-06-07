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منوعات
عند الفجر... شاب يشنق نفسه داخل مسجد!
Lebanon 24
07-06-2025
|
06:21
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أفادت مصادر أمنية
عراقية
،يوم السبت، بأن طالبًا في الصف السادس الإعدادي أقدم على الانتحار شنقًا داخل أحد المساجد في محافظة
ميسان
، جنوبي البلاد.
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وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر أمني، فقد وقع الحادث فجر السبت، داخل
مسجد
في ناحية العدل التابعة للمحافظة، حيث عُثر على الطالب مشنوقًا بواسطة حبل رُبط في إحدى زوايا
المسجد
.
وأكد المصدر أن الطالب المنتحر كان من طلبة المرحلة النهائية في الثانوية العامة، المعروفة محليا بـ"السادس الإعدادي"، دون أن تتضح بعد الدوافع وراء إقدامه على هذا الفعل المأساوي.
ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في حالات الانتحار، خاصة بين فئة الشباب، لأسباب تتراوح بين الضغوط الدراسية، والظروف الاقتصادية، والمشكلات النفسية والاجتماعية. (سكاي نيوز)
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