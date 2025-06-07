عند الفجر... شاب يشنق نفسه داخل مسجد!

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وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر أمني، فقد وقع الحادث فجر السبت، داخل في ناحية العدل التابعة للمحافظة، حيث عُثر على الطالب مشنوقًا بواسطة حبل رُبط في إحدى زوايا .وأكد المصدر أن الطالب المنتحر كان من طلبة المرحلة النهائية في الثانوية العامة، المعروفة محليا بـ"السادس الإعدادي"، دون أن تتضح بعد الدوافع وراء إقدامه على هذا الفعل المأساوي.ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في حالات الانتحار، خاصة بين فئة الشباب، لأسباب تتراوح بين الضغوط الدراسية، والظروف الاقتصادية، والمشكلات النفسية والاجتماعية. (سكاي نيوز)