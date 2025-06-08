حظّ استثنائي.. فاز باليانصيب لثلاث مرات في أقل من سنة!

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ديفيد سيركين، من مدينة ليثبريدج في الكندية، أثار دهشة الجميع – بما فيهم مسؤولي مؤسسة يانصيب غرب (WCLC) – بعدما تمكن من كسر الاحتمالات التي تصل إلى واحد من بين 33 مليونًا، ليس مرة واحدة... بل ثلاثًا.بدأت سلسلة الحظ في آب الماضي، عندما فاز سيركين بنصف مليون دولار من سحب "لوتو ". وفي تشرين الثاني، عاد وضرب من جديد، بحصوله على مليون دولار في سحب "لوتو 6/49". ولم تمضِ أشهر قليلة، حتى كرر الإنجاز في ليثبريدج، حيث اشترى تذكرة أخرى ليفوز بمليون جديد."رأيت أن موعد السحب اقترب، فاشتريت التذكرة بينما كنت أملأ البنزين... وفكرت: ماذا سأخسر؟"، قال سيركين مبتسمًا في بيان رسمي.سيركين، الذي يمارس لعبة اليانصيب منذ عام 1982، لا يزال متواضعًا أمام سلسلة انتصاراته، قائلًا: "أعلم أن الاحتمالات فلكية. لا أعتقد أن الأمر سيتكرر، لكنني ما زلت أستمتع بشراء التذاكر". وأضاف: "إذا فزت، تكون سعيدًا. وإذا لم تفز، دائمًا هناك ".لم تكن الفرحة له وحده. فقد أدهش سيركين عائلته وأصدقاءه بفوزه الأخير. "ذهبت لشرب القهوة معهم بعد التحقق من التذكرة، وحين أخبرتهم، لم يصدقوا وقالوا لي: هل ستعيدها مرة أخرى؟!"بعد فوزه، اصطحب زوجته في رحلة إلى هاواي، ويخطط حاليًا لزيارة نيوفاوندلاند. أما في كانون الثاني، فذكرت صحيفة The Independent أنه ساعد بعض أصدقائه في توزيع جزء من أرباحه. (news18)