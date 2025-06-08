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منوعات
مواليد هذه الابراج.. أمور صعبة تنتظركم في النصف الثاني من حزيران
Lebanon 24
08-06-2025
|
03:55
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تشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج قد تمر بضغوط مالية وعاطفية في النصف الثاني من شهر حزيران 2025.
وكشف موقع "economictimes" إلى أنّ مواليد
برج الميزان
قد تحتاج علاقتهم العاطفية إلى مزيد من الاهتمام بشريك الحياة، وقد يشعرون بالتوتر العاطفي أكثر من المعتاد.
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أما عن مواليد
برج القوس
، فقد اشار الموقع إلى أنّهم سيواجهون تحديات وضغوطات، ولكن عليهم التحلي بالمرونة وتجنب العناد.
وبالرغم من أن مواليد
برج الجدي
بارعون في كسب المال، إلا أن المصاريف قد تزداد عليهم، كما أنهم قد يواجهون مشكلات عائلية.
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