يسترخي بهدوء على جانب طريق.. تمساح يوقف حركة السير في كارولاينا (صور)

Advertisement

شهدت في ولاية كارولاينا الشمالية حادثًا طريفًا من نوع خاص، حين فوجئ السائقون بتمساح ضخم يزن نحو 400 رطل (حوالي 180 كلغ) ويبلغ طوله 3 أمتار، وهو يسترخي بهدوء على جانب طريق أولد 30، غير آبه بحركة السير ولا بالقوانين!الحادثة وقعت يوم الأربعاء في 28 ايار 2025، حين تلقّى مكتب الشريف بلاغًا عن الزائر غير المتوقع، لتهرع فرق من شرطة ولجنة موارد الحياة البرية في الولاية إلى الموقع، وتتمكن من السيطرة على التمساح ونقله بسلام، في عملية لم تخلُ من روح الدعابة.وفي منشور ساخر ولافت على صفحته الرسمية في ، أطلق مكتب الشريف على التمساح اسم " "، واصفًا إياه بـ"المجرم ما قبل التاريخ"، وأضاف في لهجة مرحة: "تم إلقاء القبض على بيبي التمساح وهو يتسكع قرب الخط الأصفر المزدوج، غير مكترث بلافتة "ممنوع التسكع أو الاستلقاء على الطرق"، ويبدو أنه كان يستمتع بالتصوير!"المنشور الذي أرفق بثلاث صور طريفة للتمساح مع رجال الشرطة، أثار سيلًا من التعليقات المرحة، لا سيما بعد أن "وُجهت" للزائر العتيق "تهم" منها: الاشتباه في كونه ديناصورًا بلا أوراق، وتعطيل حركة المرور، والتشمس في مكان عام دون ترخيص.ورغم مقاومته الطفيفة خلال نقله، لم تُسجَّل أي إصابات، بحسب بيان الشرطة الذي ختم بروح الدعابة: "لم نسمح له بركوب مقعد الراكب الأمامي".بعد انتهاء جلسة التصوير، نُقل التمساح إلى معسكر جيجر، التابعة لمشاة البحرية الأميركية في غاكسونفيل، حيث سيتم إعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد أن تبيّن أنه تجوّل بين 3 و5 أميال بعيدًا عن مصدر المياه الذي جاء منه.