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منوعات
مشاجرة تنتهي بمأساة.. شاب يقتل شقيقه بالخطأ بسبب المخدرات
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:00
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شهدت قرية الحلة في مصر، اليوم الأحد، مقتل شاب يبلغ من العمر 35 سنة على يد شقيقه الأصغر بالخطأ بضربة ماسورة حديدية، وذلك إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب تعاطى المتوفى للمخدرات وتأنيب شقيقه له على تلك الأفعال السيئة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية التي تولت التحقيق.
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بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، جثمان شاب يدعى "أ.ر.ع" 35 سنة عامل أجرى، إثر إصابته بكسر في الجمجمة، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا، إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين أن قرية الحلة التابعة لدائرة المركز، قد شهدت مشاجرة فجر اليوم بين شقيقين، هما المجني عليه وشقيقه الأصغر سالف الذكر، "ع ر ع" 32 سنة، حاصل على إعدادية، حيث قام الأخير بضرب شقيقه الأكبر بواسطة "ماسورة مياه" على رأسه مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد وارتجاج في الجمجمة، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى جثة هامدة، حيث تم إيداعه المشرحة لفحصها من الطب والشرعى والتصريح بالدفن.
وتبين من خلال التحقيقات، أن الأخ الأكبر المجني عليه "أ.ر.ع" 35 سنة يعول 4 أطفال، ولديه
توك توك
ويعمل بمجال البناء، حيث نشبت بينه وبين شقيقه الأصغر مشاجرة كلامية تطورت لتشابك بالأيدى، حيث أن الشقيق الأكبر يتم علاجه في مصحة من إدمان المخدرات وقبل الواقعة كان يحضر حفل زفاف بالمنطقة، وذهب بعدها إلى والدته لطلب أموال ولكنها رفضت إعطائه، فقام بالاعتداء عليها وربطها بحبل، وعندما حضر الشقيق الأكبر المجني عليه إلى المنزل ووجد والدته على هذا الحال، قام بفك قيودها، في الوقت الذي عاد فيه الجاني وحاول ربط شقيقه أيضاً بهدف الحصول على أموال، ونشبت بينهما مشاجرة قام الجاني على إثرها بالاعتداء على شقيقه بـ"ماسورة مياه" على رأسه بعدة ضربات متعاقبة فقد على إثرها الوعي.
وتكثف
الأجهزة الأمنية
بمركز شرطة إسنا جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري
العرض
على
النيابة
لتتولى التحقيقات. (الوكالة الوطنية)
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