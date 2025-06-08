خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في مصر

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لقى شخص مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد شقيقه في مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المختصة للتحقيق.ورد بلاغا لمديرية أمن ، يفيد مقتل شخص في الحوامدية، توجه رجال المباحث لمسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات، أن شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شقيقه، بسبب خلاف بينهما، مما أدى لمقتله.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)