Advertisement

الحمليواجه الحمل تراكمًا في المهام نتيجة للتأجيل والتسويف. ينصحك بالتعامل بجدية مع التفاصيل الصغيرة لتفادي التوتر المهني. على الصعيد العاطفي، تتصاعد الخلافات مع الشريك وقد تلوح في الأفق فكرة الانفصال إن لم تُعالج الأمور بحكمة.الثورالفترة تتطلب منك تطوير ذاتك خاصة على المستوى الشخصي. مزاجك المتذمر والشكّاك قد يُبعد عنك بعض الفرص المهمة. كن أكثر مرونة وتفاؤلًا لتستعيد توازنك.الجوزاءأخيرًا تبدأ بتنفيذ مشروع طالما راودك، والنتائج واعدة على الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي، توتر في العلاقة يتطلب منك التدخل السريع والحاسم قبل أن تتفاقم الأمور.السرطانينبهك الفلك إلى ضرورة الانتباه لمصاريفك لتجنب أزمة مالية. تجنّب التسرّع في قراراتك لأن العجلة قد تضعك في مواقف حرجة. علاقات اجتماعية جديدة تُدخل بعض الحيوية إلى يومك.تعيش لحظات صعبة داخل العائلة قد تسبب لك القلق، لكن العمل يسير بهدوء. في نهاية اليوم، تتحسن الأوضاع تدريجيًا. احرص على الابتعاد عن العادات غير الصحية وابدأ بممارسة الرياضة بانتظام.تعاونك مع زملائك سيكون مفتاحًا لتحسين الأجواء المهنية. على الرغم من شعورك بالإحباط أحيانًا، إلا أن الفلك يدعوك للاستمرار في السعي وعدم الاستسلام، فالنجاح يحتاج إلى صبر.الميزانأنت مستمع جيد، لكنك تتوق لمن يفهمك ويمنحك بعض الاهتمام بالمقابل. تطور قدراتك في العمل يسير بخطى ثابتة، لكن احذر النقاشات العقيمة التي قد تعكر صفوك المهني.الفترة القادمة قد تحمل بعض التحديات المهنية، وقد تجد نفسك في مواقف حرجة بفعل تدخلات غير نزيهة من بعض الزملاء. رغم ذلك، تجد الدعم من شخص غير متوقع يخفف عنك الأعباء.شخصيتك العملية تخدمك في العمل لكنها قد تبعدك عن شريك حياتك. لا تنسَ أن المشاعر جزء مهم من العلاقات. مكالمة مفاجئة تدخل الفرح إلى قلبك وتكسر روتينك.الجديتشعر بضغط نفسي كبير نتيجة عدم سير الأمور كما تخطط لها. قاوم التوتر بالخروج مع الأصدقاء وتغيير الأجواء. الوضع المادي قد يشهد بعض التحديات، فكن حذرًا في الإنفاق.الدلوتمتلك مزيجًا فريدًا من الإبداع والدبلوماسية يساعدك على التقدم المهني، لكنك بحاجة إلى موازنة وقتك لتمنح شريكك ما يستحق من اهتمام. التعويض مطلوب قبل فوات الأوان.تتعرض لضغوط مهنية بسبب ملاحظات من مديرك. تقبّل النقد وابدأ بتحسين أدائك لتجنب التكرار. تعليق سلبي من أحد الأصدقاء يؤثر عليك، لكن حاول ألا تأخذه على محمل شخصي. عاطفيًا، لا تهمل الشريك، فهو بحاجة إلى دعمك.