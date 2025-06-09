خلال مباراة البرتغال وإسبانيا.. هكذا فقد مشجع حياته

في لحظة حزينة ألقت بظلالها على أمسية كروية احتفالية، أعلن (اليويفا) عن وفاة أحد المشجعين خلال نهائي الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا، والذي أُقيم على ملعب أليانز أرينا في مدينة .

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ووفقًا لبيان رسمي صادر عن اليويفا، وقع الحادث خلال الشوط الإضافي الأول، حين سقط المتفرج من الطابق الثاني للمدرج ليسقط في منطقة الجلوس السفلى. وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي في الملعب لتقديم الإسعافات الأولية، لكن المحاولات لإنعاشه باءت بالفشل، وتوفي المشجع في تمام الساعة 00:06 بتوقيت وسط .



وقال الاتحاد في بيانه: "نتقدم بخالص تعازينا لعائلة الفقيد وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".



ورغم استمرار المباراة حينها، فقد خيّمت أجواء من الحزن على الملعب بعد انتشار نبأ الوفاة، خصوصًا بين لاعبي المنتخب الذين أبدوا تأثرًا واضحًا عقب علمهم بالحادثة، حتى في خضم احتفالاتهم بالتتويج باللقب. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن اليويفا، وقع الحادث خلال الشوط الإضافي الأول، حين سقط المتفرج من الطابق الثاني للمدرج ليسقط في منطقة الجلوس السفلى. وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي في الملعب لتقديم الإسعافات الأولية، لكن المحاولات لإنعاشه باءت بالفشل، وتوفي المشجع في تمام الساعة 00:06 بتوقيت وسط .وقال الاتحاد في بيانه: "نتقدم بخالص تعازينا لعائلة الفقيد وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".ورغم استمرار المباراة حينها، فقد خيّمت أجواء من الحزن على الملعب بعد انتشار نبأ الوفاة، خصوصًا بين لاعبي المنتخب الذين أبدوا تأثرًا واضحًا عقب علمهم بالحادثة، حتى في خضم احتفالاتهم بالتتويج باللقب.

وتحدث مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أيضًا عن وفاة المشجع أثناء مؤتمره الصحفي بعد المباراة.



وقال: "قبل أن نبدأ بالأسئلة، أودّ أن أعرب عن تعازيّ لوفاة أحد المشجعين في المدرجات اليوم.. أتقدم بأحرّ التعازي لعائلة الفقيد".



انتهت مباراة البرتغال وإسبانيا بالتعادل 2-2، قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح. سجّل روبن نيفيس ركلة الترجيح الحاسمة، لينضم إليه أهداف غونكالو راموس، وفيتينيا، وبرونو فرنانديز، ومينديز.



قال لقناة سبورت تي في عبر ESPN : " الفوز للبرتغال دائمًا ما يكون مميزًا. لقد حققتُ العديد من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يضاهي الفوز للبرتغال. إنه شعورٌ بالدموع، وأداءٌ للواجب، وفرحةٌ كبيرة".



وأهدر ألفارو موراتا الركلة الرابعة لإسبانيا بعد أن سجل ميكيل ميرينو وبايينا وإيسكو هدف الفوز، وهو ما أتاح الفرصة لنيفيز لتسجيل الهدف.