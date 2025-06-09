العثور على أنقاض مدينة يعود تاريخها إلى الغزو المغولي!

Advertisement

عثر علماء الآثار في كازاخستان على أطلال مدينة تعود إلى في منطقة "جيتيسو" جنوب كازاخستان، ويُعتقد أنها دُمِّرت بوحشية خلال المغولي.هذا ما أعلنته غوميروفا المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة "صيادو النقوش الصخرية".وأضافت قائلة:" اكتشفنا أولا بقايا جدران طوبية في محجر، إضافة إلى برج نادر صمد عبر القرون، ثم ظهرت سور المدينة تحت الأرض مع طوب منصهر يعود للعصور الوسطى، ما يعد دليلا على تعرضه لحريق هائل".وتشير غوميروفا على منصة " " إلى أن الموقع "يعادل في أهميته مستوطنتي (تالحيز) أو (كويليك) الأثريتين المسجلتين في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.يذكر أن مستوطنتي تالحيز (القرن الـ8 م.) وكويليك (القرون الـ8-14 م.) كانتا مركزين صناعيين وتجاريين مهمين في منطقة ألماتا الحالية.أما المستوطنة المكتشفة فتُنسب للفترة ما بين القرنين الـ 8-14 م.وتدميرها العنيف يتوافق مع حملات المغول في الوسطى في القرن الـ13 م.لم تُكشف تفاصيل إضافية عن الموقع، حيث لا تزال هويته قيد الدراسة. وتُظهر الصور المنشورة بقايا الجدران والبرج، لكن التحليل الأثري الشامل لم يُنجز بعد.