العثور على أنقاض مدينة يعود تاريخها إلى الغزو المغولي!

عثر علماء الآثار في كازاخستان على أطلال مدينة تعود إلى العصور الوسطى
في منطقة "جيتيسو" جنوب كازاخستان، ويُعتقد أنها دُمِّرت بوحشية خلال الغزو
المغولي.
هذا ما أعلنته أولغا
غوميروفا المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة "صيادو النقوش الصخرية".
وأضافت قائلة:" اكتشفنا أولا بقايا جدران طوبية في محجر، إضافة إلى برج نادر صمد عبر القرون، ثم ظهرت أقسام من
سور المدينة المدفون
تحت الأرض مع طوب منصهر يعود للعصور الوسطى، ما يعد دليلا على تعرضه لحريق هائل".
وتشير غوميروفا على منصة "فيسبوك
" إلى أن الموقع "يعادل في أهميته مستوطنتي (تالحيز) أو (كويليك) الأثريتين المسجلتين في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
يذكر أن مستوطنتي تالحيز (القرن الـ8 م.) وكويليك (القرون الـ8-14 م.) كانتا مركزين صناعيين وتجاريين مهمين في منطقة ألماتا الحالية.
أما المستوطنة المكتشفة فتُنسب للفترة ما بين القرنين الـ 8-14 م.
وتدميرها العنيف يتوافق مع حملات المغول في آسيا
الوسطى في القرن الـ13 م.
لم تُكشف تفاصيل إضافية عن الموقع، حيث لا تزال هويته قيد الدراسة. وتُظهر الصور المنشورة بقايا الجدران والبرج، لكن التحليل الأثري الشامل لم يُنجز بعد.