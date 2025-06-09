المطاردة استمرت أسبوعاً.. اعتقال حمار وحشي هارب ونقله لموطنه جواً

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ألقت سلطات ولاية تينيسي الأميركية القبض على يُدعى "إد" بعد فراره من صاحبه واستمراره طليقاً لمدة أسبوع، قبل أن يُعاد إلى مقطورته بطريقة غير تقليدية عبر نقل جوي بواسطة طائرة هليكوبتر.ووثّق مقطع فيديو لحظة نقل "إد"، وهو ملفوف بشبكة تتأرجح أثناء رفعه في الجو، قبل أن يُنزل بأمان داخل مقطورة مخصصة لنقل الحيوانات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة روذرفورد عبر " ".وبحسب صحيفة " ميل"، تعود بداية القصة إلى 31 أيار، حين هرب "إد" من مزرعة خاصة في منطقة كريستيانا، بعد فقط من تسليمه إلى مالكه الجديد.وشوهد الحمار الوحشي لأول مرة وهو يركض بحرية على ، ما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق حفاظاً على سلامة السائقين والحيوان على حد سواء.وفي صباح أمس 8 حزيران رُصد إد في أحد المروج القريبة من حي سكني، وبالتعاون بين مكتب شريف مقاطعة ، ووحدة الطيران الخاصة، تم تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة لإعادة الحمار إلى ملاذه الآمن.الواقعة أثارت ذهول السكان، وسرعان ما تحوّل "إد" إلى إيفيه طريفه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك الناس صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به وهو يتجول بحرية، مسبباً موجة من التفاعل والطرافة.