حادث مأساوي يُنهي حياة أم أمام زوجها وأولادها

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تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب، في مدينة 6 أكتوبر في مصر، مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة زوجها وابنيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإخطار للتحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى لمصرع سيدة، وإصابة زوجها وإبنيها.تم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، والاستماع لأقوال شهود ، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.