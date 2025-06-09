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حادث مأساوي يُنهي حياة أم أمام زوجها وأولادها

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:30
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تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب، في مدينة 6 أكتوبر في مصر، مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة زوجها وابنيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإخطار النيابة للتحقيق.
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تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى لمصرع سيدة، وإصابة زوجها وإبنيها.
تم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
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